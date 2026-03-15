Hindi Faith Hindi

Chaitra Navratri 2026 Complete All Your Preparations Before Navratri Make Sure To Note Down The Full Checklist Of Items Required

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र से पहले कर लें पूरी तैयारी, अभी नोट कर लें घटस्थापना से कन्या पूजन तक के सामान की पूरी लिस्ट

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र आने वाली है. घटस्थापना से लेकर कन्या पूजन तक पूरी तैयारी के लिए जानिए पूजा और व्रत का पूरा सामान. कहीं कुछ छूट न जाए, अभी नोट कर लें!

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पर्वों में से एक है. इस नौ दिवसीय त्योहार में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. नवरात्रि शुरू होने से पहले पूजा और व्रत का पूरा सामान तैयार रखना जरूरी है, ताकि पूजा में कोई कमी न रह जाए और घर में सुख-समृद्धि बनी रहे.

घटस्थापना के लिए जरूरी सामान

नवरात्र की शुरुआत घटस्थापना (कलश स्थापना) से होती है. इसके लिए ये चीजें पहले से तैयार रखें.

मिट्टी का या तांबे का कलश

आम के पत्ते

नारियल

लाल कपड़ा

मौली (कलावा)

जौ या गेहूं

मिट्टी का बर्तन

गंगाजल

रोली और चावल

मां दुर्गा की पूजा का सामान

नौ दिनों तक मां दुर्गा की नियमित पूजा के लिए थाली में ये चीजें रखें.

लाल चुनरी

लाल फूल या गुड़हल

कुमकुम

अक्षत

धूप और दीप

अगरबत्ती

कपूर

पान और सुपारी

लौंग और इलायची

हवन के लिए जरूरी सामान की लिस्ट

हवन सामग्री (आवश्यक)

हवन कुंड (धातु या मिट्टी का)

लकड़ी या समिधा (सुखी लकड़ी, आम, पीपल या आग्नेय लकड़ी)

रुई या सूखी घास (हवन की आग में इस्तेमाल)

घी (शुद्ध गाय का घी)

धूप (साबुत या धूप बत्ती)

अगरबत्ती

कपूर

पंचामृत या पानी

चंदन पाउडर

हल्दी

रोली / कुंकुम

अक्षत (चावल)

बेलपत्र

सुपारी

गुड़ / मिश्री / शक्कर

जायफल, लौंग, इलायची

लाल या पीला कपड़ा (हवन कुंड के नीचे बिछाने के लिए)

मिट्टी का थाल

दीपक

छोटी कटोरी में जल

छोटी लकड़ी की चम्मच या हवन सामग्री डालने का चमचा

भोग और प्रसाद की सामग्री

मां दुर्गा को भोग अर्पित करने के लिए:

मिश्री

बताशे

फल

नारियल

खीर बनाने की सामग्री

हलवा बनाने की सामग्री

सूखे मेवे

व्रत रखने वालों के लिए जरूरी सामग्री

व्रत के दौरान खाए जाने वाले फलाहार के लिए

सिंघाड़े का आटा

कुट्टू का आटा

साबूदाना

सेंधा नमक

मूंगफली

आलू

दही और दूध

फल

कन्या पूजन के लिए तैयारी

नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन का महत्व विशेष होता है. इसके लिए

पूड़ी

काला चना

सूजी का हलवा

चुनरी

चूड़ी या रुमाल

दक्षिणा

चैत्र नवरात्र का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है. इस दौरान की गई साधना और पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है. इसलिए तैयारी पहले से करना बेहद जरूरी है.

Add India.com as a Preferred Source

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.