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Chaitra Navratri 2026 Day 4 Maa Kushmanda Puja Aarti Mantra And Bhog

Chaitra Navratri 2026 Day 4: नवरात्र के चौथे दिन होती है मां कूष्मांडा की पूजा, यहां पढ़ें आरती और मंत्र

Chaitra Navratri 2026 Day 4: चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है. मान्यता है कि मां कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है.

Chaitra Navratri 2026

Chaitra Navratri 2026 Day 4: हिंदू धर्म में नवरात्र के ​पर्व का विशेष महत्व माना गया है. नवरात्र के दिन 9 दिन केवल पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ये 9 दिन मानसिक शांति और ध्यान के लिए भी बहुत खास माने गए हैं. चैत्र नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है. कहते हैं कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली कुष्मांडा देवी अनाहत च्रक को नियंत्रित करती हैं.

मां कूष्मांडा का स्वरूप

मां कूष्मांडा के स्वरूप की बात करें तो मां की आठ भुजाएं हैं और इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है. धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इनका एक नाम आदिशक्ति भी है.

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मां कुष्मांडा का प्रिय भोग

कहते हैं कि मां कुष्मांडा को प्रिय भोग मालपुआ है और इसलिए मालपुआ का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं. इसके अलावा उन्हें हलवा और दही का भोग का भी भोग लगाया जाता है. माता रानी को भोग लगाने के बाद प्रसाद को घर के सदस्यों में बांटें. अगर आपका व्रत है तो प्रसाद ग्रहण न करें क्योंकि नवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाते.

मां कूष्मांडा की आरती

कूष्मांडा जय जग सुखदानी।

मुझ पर दया करो महारानी॥

पिगंला ज्वालामुखी निराली।

शाकंबरी माँ भोली भाली॥

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लाखों नाम निराले तेरे ।

भक्त कई मतवाले तेरे॥

भीमा पर्वत पर है डेरा।

स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥

सबकी सुनती हो जगदंबे।

सुख पहुँचती हो माँ अंबे॥

तेरे दर्शन का मैं प्यासा।

पूर्ण कर दो मेरी आशा॥

माँ के मन में ममता भारी।

क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥

तेरे दर पर किया है डेरा।

दूर करो माँ संकट मेरा॥

मेरे कारज पूरे कर दो।

मेरे तुम भंडारे भर दो॥

तेरा दास तुझे ही ध्याए।

भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥

मां कूष्मांडा के मंत्र

मूल मंत्र-

ॐ कुष्माण्डायै नम:

स्तुति मंत्र-

सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च।

दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥

बीज मंत्र-

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नम

या देवी सर्वभूतेषु:

या देवी सर्वभू‍तेषु मां कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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