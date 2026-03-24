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Chaitra Navratri 2026 Day 7: अकाल मृत्यु के भय से बचाती हैं मां कालरात्रि...नवरात्र के सातवें दिन होती है पूजा, यहां पढ़ें आरती और मंत्र
Chaitra Navratri 2026 Day 7: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि मां कालरात्रि को समर्पित है और इस दिन इनका विधि-विधान से पूजन किया जाता है.
Chaitra Navratri 2026 Day 7: नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित हैं और इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है. नवरात्र का सातववां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है और इनका पूजन करने से जीवन में आ रही निगेटिविटी दूर होती है. बता दें कि 25 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का सातवां दिन है और इस दिन मां कालरात्रि का विधि-विधान से पूजन करना चाहिए. कहते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और आस-पास पॉजिटिविटी आती है. सप्तमी तिथि के दिन मां कालरात्रि का पूजन करते समय आरती व मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए.
मां कालरात्रि का स्वरूप
मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक मां कालरात्रि हैं, जिनका रंग कृष्ण वर्ण का है, काले रंग के कारण उनको कालरात्रि कहा गया है. चार भुजाओं वाली मां कालरात्रि दोनों बाएं हाथों में क्रमश: कटार और लोहे का कांटा धारण करती हैं. मां दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया था.
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ऐसे करें मां कालरात्रि की पूजा
नवरात्र की सप्तमी तिथि के दिन मां कालरात्रि का पूजन करें. पूजा करते समय उन्हें अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें. मां कालरात्रि का प्रिय पुष्प रातरानी है, यह फूल उनको जरूर अर्पित करें. इसके बाद मां कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में मां कालरात्रि की आरती करें.
मां कालरात्रि के मंत्र
‘ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ऊं कालरात्रि दैव्ये नम:.’
मंत्र- एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता,
लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी॥
वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषणा,
वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी॥
मां कालरात्रि की आरती
कालरात्रि जय-जय-महाकाली।
काल के मुह से बचाने वाली॥
दुष्ट संघारक नाम तुम्हारा।
महाचंडी तेरा अवतार॥
पृथ्वी और आकाश पे सारा।
महाकाली है तेरा पसारा॥
खडग खप्पर रखने वाली।
दुष्टों का लहू चखने वाली॥
कलकत्ता स्थान तुम्हारा।
सब जगह देखूं तेरा नजारा॥
सभी देवता सब नर-नारी।
गावें स्तुति सभी तुम्हारी॥
रक्तदंता और अन्नपूर्णा।
कृपा करे तो कोई भी दुःख ना॥
ना कोई चिंता रहे बीमारी।
ना कोई गम ना संकट भारी॥
उस पर कभी कष्ट ना आवें।
महाकाली माँ जिसे बचाबे॥
तू भी भक्त प्रेम से कह।
कालरात्रि माँ तेरी जय॥
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.