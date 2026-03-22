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Chaitra navratri 2026: समय नहीं है तो घबराएं नहीं! ये 1 श्लोक ही देगा पूरी दुर्गा सप्तशती का फल…सिर्फ 21 जाप बनाएगा सुरक्षा कवच
Chaitra navratri 2026: समय नहीं है? फिर भी पाना चाहते हैं मां दुर्गा की कृपा! नवरात्रि में सिर्फ 21 बार इस एक श्लोक का जाप बना सकता है आपका सुरक्षा कवच. जानिए कैसे काम करता है ये चमत्कारी मंत्र
Chaitra navratri 2026: धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, नवरात्रि में किए गए मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. लेकिन हर कोई दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठ नहीं कर पाता. ऐसे में एकश्लोकी दुर्गा को बेहद प्रभावशाली और सरल साधना माना गया है, जो कम समय में भी मां दुर्गा की कृपा दिला सकती है.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लंबी पूजा-पाठ के लिए समय निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं है. ऑफिस, घर और जिम्मेदारियों के बीच कई बार भक्त चाहकर भी नियमित साधना नहीं कर पाते. ऐसे में एकश्लोकी दुर्गा उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती, जिन्हें कम समय में भी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी है.
एक श्लोक में समाई पूरी दुर्गा शक्ति
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकश्लोकी दुर्गा को दुर्गा सप्तशती का सार कहा जाता है. इस एक श्लोक में मां दुर्गा के उन सभी रूपों और शक्तियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने अलग-अलग असुरों का संहार किया. मधु-कैटभ, महिषासुर, चंड-मुंड, रक्तबीज और शुंभ-निशुंभ जैसे दैत्यों का विनाश करने वाली शक्ति का स्मरण इस मंत्र में किया गया है. यही वजह है कि इसे संपूर्ण शक्ति का प्रतीक माना जाता है.
एकश्लोकी दुर्गा मंत्र
॥ ॐ दुर्गायै नमः ॥
या अम्बा मधुकैटभप्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी ।
या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी ॥
शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मीः परा ।
सा दुर्गा नवकोटिविश्वसहिता मां पातु विश्वेश्वरी ॥
नवरात्रि में क्यों है इसका खास महत्व
नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा की उपासना के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं. इस दौरान की गई साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाता, तो एकश्लोकी दुर्गा का जाप भी अत्यंत फलदायी माना गया है. मान्यता है कि इस मंत्र के नियमित जाप से मां की कृपा जल्दी प्राप्त होती है.
सिर्फ 21 बार जाप से बन सकता है सुरक्षा कवच
ज्योतिष और धर्म विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस श्लोक का नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 21 बार जाप किया जाए, तो यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार करता है. यह कवच व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा, डर और बाधाओं से बचाने में सहायक माना जाता है. वहीं 51 या 108 बार जाप करने से इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है.
कैसे करें सही तरीके से जाप
इस मंत्र का जाप सुबह स्नान के बाद या रात्रि में शांत वातावरण में करना सबसे अच्छा माना जाता है. पूजा करते समय मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा के साथ मंत्र का उच्चारण करें. यदि संभव हो तो रोज एक ही समय पर जाप करें. साधना में सबसे जरूरी चीज होती है सच्चा भाव और विश्वास.
क्या सच में मिलता है सप्तशती का फल?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकश्लोकी दुर्गा को सप्तशती का सार माना गया है. हालांकि यह संपूर्ण पाठ का विकल्प नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास समय की कमी है, उनके लिए यह एक प्रभावी उपाय जरूर है. यदि इसे पूरे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए, तो मां दुर्गा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है.
अगर आप भी समय की कमी के कारण पूजा-पाठ नहीं कर पाते, तो यह एक श्लोक आपकी साधना को सरल बना सकता है. नवरात्रि में सिर्फ 21 बार इसका जाप करके आप भी मां दुर्गा की कृपा और सुरक्षा कवच का अनुभव कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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