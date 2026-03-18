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Chaitra Navratri 2026: कल से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र, नोट करें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और जानें अखंड ज्योति की सही दिशा
Chaitra Navratri 2026: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है. इस साल चैत्र नवरात्र 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहे हैं.
Chaitra Navratri 2026 Date: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व माना गया है और नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं. इस दौरान 9 दिनों मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है. कहते हैं कि नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि माता रानी के आशीर्वाद से घर में सुख-समृद्धि भी आती है. इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च 2026, गुरुवार से हो रही है. नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ पूजा शुरू होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कलश स्थापना यानि घटस्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है?
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घटस्थापना का शुभ मुहूर्त
वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 19 मार्च को चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं. नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना यानि कलश स्थापना की जाती है. पंचांग के अनुसार कलश स्थापना के लिए एक नहीं, बल्कि दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं.
- घटस्थापना का पहला मुहूर्त: सुबह 6 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 43 मिनट तक
- घटस्थापना का दूसरा मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक.
कलश स्थापना की सही दिशा
घटस्थापना यानि कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ दिशा ईशान कोण यानि उत्तर-पूर्व होती है. इस दिशा को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और इसलिए इस दिशा को बेहद ही शुभ होता है. कलश स्थापना के लिए चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए. ध्यान रखें कि चौकी का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए.
अखंड ज्योति की सही दिशा और नियम
नवरात्र में दौरान कलश स्थापना के साथ ही मंदिर में अखंड ज्योति भी जलाई जाती है जो कि 9 दिनों तक जलती रहती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति दक्षिण-पूर्व या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए. ध्यान रखें कि यदि नवरात्रि में अखंड ज्योति जल रही है और उसे कभी अकेला न छोड़ें और घी खत्म न होने दें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.