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Chaitra Navratri 2026 Just One Mistake And 9 Days Of Worship Devotion And Punya Will Turn Into Paap

Chaitra Navratri 2026: सिर्फ एक गलती... और 9 दिनों की पूजा, भक्ति, पुण्य बन जाएगा पाप! जानें शास्त्रों ने किसे कहा गया है 'पुण्य-हत्या'

Chaita navratri 2026: इस नवरात्र में आपकी सिर्फ एक गलती आपके 9 दिनों का सारा फल खत्म कर सकती है. शास्त्रों से सीधी चेतावनी मिलती है कि ये एक काम आपके पुण्य को पाप में बदल सकता है. इसे शास्त्रों में पुण्य हत्या बताया गया है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि जाने-अनजाने 99 % भक्त ये भूल करते ही आ रहे हैं. आपसे ये अपराध ना हो इसलिए जान लीजिए आखिर ये अपराध है क्या?

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हम मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं. कलश और ज्वारे स्थापना से लेकर अखंड ज्योति और कन्या पूजन तक, हम हर छोटी-बड़ी तैयारी पूरी श्रद्धा से करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पूरी साधना का फल एक ऐसी ‘अदृश्य भूल’ की भेंट चढ़ सकता है, जिसे शास्त्र ‘पुण्य-हत्या’ के समान मानते हैं? यह दोष है निर्माल्य अपमान.

क्या है ‘निर्माल्य’ और क्यों है यह साक्षात भगवत स्वरूप?

सनातन परंपरा के अनुसार, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प, तुलसी दल, नैवेद्य (भोग), वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री जो पूजन के बाद हटा दी जाती है, उसे ‘निर्माल्य’ कहते हैं. शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है.

“निर्माल्यं यत् प्रसादाख्यं तत् साक्षात् हरि विग्रहम्”

अर्थात, जो निर्माल्य है, वह केवल सूखी सामग्री नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का स्वरूप और उनकी दिव्य ऊर्जा का अंश है.

अनजाने में किया गया ‘अदृश्य पाप’ कैसे निगल जाता है पुण्य?

अक्सर नवरात्रि के समापन या दैनिक पूजा के बाद हम माता की वेदी से फूल-मालाएं और पुरानी सामग्री हटाते हैं. शहरों और गांवों में आज यह दृश्य आम है कि यह पवित्र सामग्री कूड़ेदानों में, नालों के किनारे या सड़कों पर पैरों तले रौंदी जाती है.

प्लास्टिक की थैलियों में सड़ते फूल और टूटी मूर्तियां- यही है ‘निर्माल्य अपमान’.

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शास्त्रों के अनुसार, जब हम श्रद्धा से अर्पित सामग्री का तिरस्कार करते हैं, तो वह पूजा स्वीकार होने के बजाय ‘स्व-निर्मित अभिशाप’ बन जाती है.

शास्त्रों की चेतावनी

स्कंद पुराण (काशी खंड): निर्माल्य का अपमान करने वाला व्यक्ति न केवल अपनी आध्यात्मिक प्रगति रोकता है, बल्कि अपने पितरों के पतन का कारण भी बनता है.

मनुस्मृति (5.125): जो पूजन के बाद की पवित्र वस्तुओं का तिरस्कार करता है, वह पाप का सीधा भागीदार बनता है.

गरुड़ पुराण: निर्माल्य की उपेक्षा करने वाले के जीवन में दरिद्रता और अशांति का वास होता है.

संत श्री प्रेमानंद महाराज जी का मार्गदर्शन

पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार, प्रकृति ही ईश्वर का रूप है. वे कहते हैं कि अर्पित पुष्पों को पैरों के नीचे आने से बचाना आपकी भक्ति का अनिवार्य हिस्सा है. उचित विधि यह है कि इन्हें किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में गहरा दबा दिया जाए ताकि वे ‘पंचतत्व’ में विलीन हो सकें. विसर्जन मोह के त्याग और प्रभु में पूर्ण लीनता का प्रतीक है.

नवरात्रि 2026: निर्माल्य विसर्जन की सही विधि

अगर आप चाहते हैं कि आपकी 9 दिनों की अखंड साधना सफल हो, तो इन नियमों का पालन करें:

पवित्र विसर्जन: निर्माल्य को किसी पवित्र नदी या अग्नि में विधिपूर्वक अर्पित करें.

गमला विधि (Home Solution): यदि नदी तक जाना संभव न हो, तो घर के एक साफ गमले में मिट्टी के नीचे इसे दबा दें. समय के साथ यह ‘जैविक खाद’ बन जाएगा और प्रकृति में विलीन हो जाएगा.

मंत्र का जाप: विसर्जन के समय इस मंत्र का स्मरण करें

“पृथिव्यै नमः. एष निर्माल्यं त्वां प्रति समर्पयाम्यहं प्रसादरूपेण, भगवत्स्पर्शयुक्तं.”

अर्पण का सम्मान ही पूर्ण भक्ति है

चैत्र नवरात्रि 2026 पर मां दुर्गा को केवल सामग्री अर्पित न करें, बल्कि उनके स्पर्श से पवित्र हुई उस सामग्री (निर्माल्य) का सम्मान भी करें. याद रखें, जानबूझकर की गई अनदेखी ही असली पाप है. इस बार अपनी भक्ति को ‘पूर्ण’ बनाएं और निर्माल्य अपमान के दोष से बचें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.