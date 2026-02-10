  • Hindi
Chaitra Navratri 2026: होली के बाद इस दिन शुरू होंगे चैत्र नवरात्रि? नोट करें डेट और जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

Chaitra Navratri 2026: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है और इस दौरान 9 दिनों मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों का पूजन ​किया जाता है.

February 10, 2026
Chaitra Navratri 2026 Date: हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व माना गया है और नवरा​त्रि के ये 9 दिनों मां दुर्गा को समर्पित होते हैं. इस दौरान भक्त मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं और उपवास रखते हैं. नवरात्रि का पर्व साल में चार बार आता है, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और दो बार गुप्त नवरात्रि शामिल हैं. फाल्गुन माह के बाद चैत्र का महीना आता है और हिंदू धर्म में चैत्र माह से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन चैत्र नवरात्रि शुरु होते हैं. होली का पर्व खत्म होने के बाद चैत्र नवरात्रि आते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब शुरू होंगे चैत्र नवरात्रि और नवरात्रि की 9 तिथियां.

चैत्र नवरात्रि 2026 कब होंगे शुरू?

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और 27 मार्च 2026 को समापन होगा. इस साल नवरात्रि में कोई भी दिन न तो घट रहा है और न ही बढ़ रहा है, इसलिए चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों के होंगे.

चैत्र नवरात्रि 2026 कलश स्थापना शुभ मुहूर्त

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और इसके बाद नवरात्रि की पूजा शुरू होती हैं. कलश स्थापना को घटस्थापना भी कहते हैं और नवरात्रि की पूजा में इसका विशेष महत्व माना गया है. कलश स्थापना यदि शुभ मुहूर्त में की जाए तो अधिक फलदायी होती है. पंचांग के अनुसार 19 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इसके बाद अभिजित मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है और यह मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा.

चैत्र नवरात्रि 2026 की सभी तिथियां

  • 19 मार्च 2026, गुरुवार: प्रतिपदा तिथि, मां शैलपुत्री पूजा
  • 20 मार्च 2026, शुक्रवार: द्वितीया तिथि, मां ब्रह्मचारिणी पूजा
  • 21 मार्च 2026, शनिवार: तृतीया तिथि, मां चंद्रघंटा पूजा
  • 22 मार्च 2026, रविवार: चतुर्थी तिथि, मां कुष्माण्डा पूजा
  • 23 मार्च 2026, सोमवार: पंचमी तिथि, मां स्कंदमाता पूजा
  • 24 मार्च 2026, मंगलवार: षष्ठी तिथि, मां कात्यायनी पूजा
  • 25 मार्च 2026, बुधवार: सप्तमी तिथि, मां कालरात्रि पूजा
  • 26 मार्च 2026, गुरुवार: अष्टमी तिथि, मां महागौरी पूजा
  • 27 मार्च 2026, शुक्रवार: नवमी तिथि, मां सिद्धिदात्री पूजा

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

