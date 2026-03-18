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Chaitra Navratri 2026: इस तुलसी को चढ़ाने से नाराज नहीं बल्कि प्रसन्न होती हैं मां भगवती...भक्तों पर बरसाती हैं विशेष कृपा
Chaitra Navratri 2026: हिंदू धर्म में देवी को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना गया है लेकिन एक विशेष प्रकार की तुलसी यदि मां भगवती को चढ़ाई जाए तो वह बेहद प्रसन्न होती हैं.
Chaitra Navratri 2026: इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है और इस दौरान भक्त मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. इस दौरान मां दुर्गा की पूजा करते समय उन्हें अलग-अलग प्रकार के फूल व पत्तियां चढ़ाई जाती हैं. वैसे तो हिंदू धर्म में देवी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई है लेकिन एक विशेष तुलसी का पौधा है, जो कि मां भगवती को बेहद प्रिय है. इसे दौना यानि दवना, मरुआ या वन तुलसी भी कहते हैं.
मां भगवती को प्रिय है वन तुलसी
सामान्य तुलसी माता रानी को नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन दौना या वन तुलसी की पत्तियां और फूल मां दुर्गा को विशेष रूप से प्रिय हैं. नवरात्र के दौरान इसे अर्पित करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. दौना एक छोटा, सुगंधित औषधीय पौधा है, जो 1-2 फुट ऊंचा होता है. इसके पत्ते गुलदाउदी जैसे कटावदार और तेज, मनमोहक खुशबू वाले होते हैं. यह खुशबू इतनी आकर्षक होती है कि ब्रांडेड परफ्यूम को भी मात दे सकती है.
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बरसती हैं मां लक्ष्मी की कृपा
धार्मिक परंपरा में दौना को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का भी प्रिय माना जाता है, लेकिन खासकर नवरात्र में मां दुर्गा को इसके फूल और पत्तियां चढ़ाने की प्रथा है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में दौना का पौधा लगाने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और वातावरण भी शुद्ध रहता है. इस पौधे को लगाने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. नवरात्र में यदि मां दुर्गा को इसके पत्ते अर्पित किए जाएं तो पूजा पूर्ण मानी जाती है. अगर आप भी इस नवरात्र माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा करते समय उन्हें वन तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें. ऐसा करने से जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होंगे और सुख-समृद्धि के द्वार खुलेंगे.
कई बीमारियों से भी करता है बचाव
इस पौधे में कई चमत्कारी औषधीय गुण मौजूद हैं और आयुर्वेद में इसके गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है. यह पौधा केवल मां दुर्गा को ही प्रसन्न नहीं करता, बल्कि कफ, वात, कृमि रोग, विष, सूजन, जोड़ों का दर्द, सर्दी-खांसी, जुकाम, पुराना बुखार, गर्भाशय दर्द और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करता है. यह पित्तवर्धक, दर्द निवारक और घाव भरने में भी सहायक है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
इनपुट: आईएएनएस