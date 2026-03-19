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Nav Varsh 2026: शक या विक्रम, आज से कौन सा संवत हुआ शुरू? क्या आप जानते हैं इनका फर्क, और क्यों कहा जा रहा है इसे ‘रौद्र संवत’

Nav Varsh 2026: नव वर्ष 2026 के साथ शुरू हुआ ‘रौद्र संवत’ इन दिनों चर्चा में है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह कितने सालों में आता है, इसके नाम कैसे तय होते हैं और शक-विक्रम संवत में क्या फर्क है? संवत से जुड़ी पूरी गाइड यहां पढ़ें और समझें इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी.

Nav Varsh 2026: भारत में नव वर्ष सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं होता, बल्कि यह समय होता है नई ऊर्जा, नई शुरुआत और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े गहरे अर्थों को समझने का. साल 2026 की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर हमने कौन सा संवत शुरू किया है शक या विक्रम? और क्यों इस साल को ‘रौद्र संवत’ कहा जा रहा है.

दरअसल, भारतीय पंचांग के अनुसार इस समय विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 का क्रम चल रहा है. दोनों संवत हिंदू कालगणना के अहम आधार हैं, लेकिन इनके उपयोग और इतिहास अलग-अलग हैं. यही वजह है कि हर साल नव वर्ष पर इन दोनों को लेकर कन्फ्यूजन भी देखने को मिलता है.

क्या आप जानते हैं शक और विक्रम संवत का फर्क?

विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है, जो 57 ईसा पूर्व से चला आ रहा है. इसे खासतौर पर धार्मिक कार्यों, शुभ मुहूर्त और त्योहारों के निर्धारण में अधिक महत्व दिया जाता है. वहीं, शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ और इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी अपनाया है. सरल शब्दों में समझें तो विक्रम संवत धार्मिक और पारंपरिक जीवन में ज्यादा प्रभावी है, जबकि शक संवत प्रशासनिक और आधिकारिक उपयोग में ज्यादा देखा जाता है.

शक संवत और विक्रम संवत कब से शुरू होते हैं, और आज से कौन सा हुआ आरंभ?

हिंदू पंचांग के अनुसार, विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है, जिसे पारंपरिक भारतीय नव वर्ष माना जाता है. वहीं, शक संवत की शुरुआत हर साल 22 मार्च (लीप ईयर में 21 मार्च) से होती है और इसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी माना जाता है. साल 2026 में विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो चुकी है, जबकि शक संवत का आरंभ 22 मार्च 2026 से होगा. यानी अभी पारंपरिक नव वर्ष शुरू हो गया है, जबकि राष्ट्रीय कैलेंडर का नया साल कुछ दिन बाद शुरू होगा.

रौद्र संवत कितने सालों बाद आता है, रौद्र संवत का चक्र और समय क्या कहता है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, कुल 60 संवत्सरों का एक निश्चित चक्र होता है, जिसमें हर वर्ष का एक अलग नाम और स्वभाव होता है. इन्हीं में से ‘रौद्र संवत’ 54वें स्थान पर आता है, जो हर 60 साल बाद दोबारा लौटता है. साल 2026 में शुरू हुआ यह संवत विक्रम संवत 2083 (19 मार्च 2026) से लेकर अप्रैल 2027 तक प्रभावी रहेगा. इस चक्र को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर संवत का प्रभाव अलग-अलग तरह की ऊर्जा और परिस्थितियों को दर्शाता है.

कैसे तय होता है संवत्सर का नाम और क्या हैं इसके संकेत?

संवत्सरों के नाम कोई सामान्य नामकरण नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल और ज्योतिषीय गणना पर आधारित होते हैं. इसमें हर साल का एक अलग नाम होता है जैसे प्रभव, विभव, शुभ, क्रोधी, रौद्र आदि. यानी जिस साल को रौद्र संवत कहा जा रहा है, वैसा ही नाम और स्वभाव वाला वर्ष ठीक 60 साल पहले भी आ चुका होता है. विशेष रूप से बृहस्पति (गुरु) के गोचर को इसमें अहम माना जाता है, जो लगभग एक साल में एक राशि बदलता है. इसी आधार पर 60 साल का पूरा चक्र बनता है. साल 2026-27 के रौद्र संवत में ज्योतिषीय दृष्टि से बृहस्पति को ‘राजा’ और मंगल को ‘मंत्री’ माना गया है, जो इस वर्ष को तेज, उग्र और परिवर्तनकारी बना सकता है. ऐसे में यह साल राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक स्तर पर हलचल, बड़े फैसलों और बदलावों का संकेत भी दे सकता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, ‘रौद्र’ नाम भगवान शिव के उग्र स्वरूप से जुड़ा है, जो सृजन से पहले परिवर्तन और संहार का प्रतीक माना जाता है.

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क्यों कहा जा रहा है इसे रौद्र संवत?

इस साल के संवत को ‘रौद्र’ नाम दिया गया है, जो भगवान शिव के रौद्र स्वरूप से जुड़ा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, हर वर्ष का एक विशेष नाम और स्वभाव होता है. ‘रौद्र’ का अर्थ होता है तेज, उग्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा. विशेषज्ञों का मानना है कि ये साल निर्णय लेने, साहस दिखाने और पुराने ढर्रे को तोड़ने का साल हो सकता है. ऐसे समय में जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है.

इस संवत में क्या करें और क्या नहीं?

रौद्र संवत में सबसे जरूरी है कि व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान दे. आलस्य, नकारात्मक सोच और टालमटोल से बचना इस साल खासतौर पर जरूरी माना गया है. नए काम की शुरुआत, निवेश, या जीवन से जुड़े बड़े फैसले सोच-समझकर लेकिन आत्मविश्वास के साथ लेने चाहिए. ज्योतिषियों के अनुसार, इस साल पूजा-पाठ, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े कार्यों पर ज्यादा फोकस करने से लाभ मिलेगा. वहीं, गुस्सा, अहंकार और जल्दबाजी से बचना ही इस संवत का सबसे बड़ा उपाय माना गया है.

नया साल, नई दिशा का संकेत

नव वर्ष 2026 केवल तारीख बदलने का मौका नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि जीवन में एक नई दिशा अपनाने का समय आ गया है. शक और विक्रम संवत की समझ के साथ अगर हम रौद्र संवत की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करें, तो यह साल न केवल चुनौतियों से भरा होगा, बल्कि सफलता के नए रास्ते भी खोलेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.