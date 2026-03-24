Hindi Faith Hindi

Chaitra Navratri 2026 Navratri Jaware Color Secret Warning Sign

Navratri Secret: नवरात्र के ज्वारे में दिखे ये रंग तो हो जाएं सतर्क! ये हो सकता है देवी का गुप्त संकेत

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में देवी मां भक्तों से प्रसन्न हैं, जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान करने वाली हैं या आने वाली दिनों में भक्त को परेशानियों से गुजरना होगा इसका अंदाजा आप बोए गये ज्वारों के रंग को देखकर लगा सकते हैं, जानिए कैसे?

(Ai Generated Image)

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र के नौ दिनों में बोए जाने वाले ज्वारे (खेतरी) को सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि देवी दुर्गा के आशीर्वाद और संकेत के रूप में देखा जाता है. घर में उगने वाले इन ज्वारों का रंग, उनकी लंबाई और उनकी ताजगी कई बार ऐसे संकेत देती है, जिन्हें लोग आने वाले समय से जोड़कर समझते हैं. यही वजह है कि नवरात्र के दौरान ज्वारे का हर बदलाव लोगों के लिए खास मायने रखता है.

हरे ज्वारे क्या देते हैं शुभ संकेत?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, अगर ज्वारे गहरे हरे, घने और तेजी से बढ़ते हैं, तो यह बेहद शुभ माना जाता है. इसका अर्थ होता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार है और मां दुर्गा की कृपा बनी हुई है. ऐसे संकेत सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता से जोड़े जाते हैं.

सफेद ज्वारा देता है सौभाग्य का संकेत

मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में बोए गए ज्वारों के बीच में आपको सफेद रंग का ज्वारा दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मां दुर्गा अपना आशीर्वाद आपको मिल रहा है. इसे सुख और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

पीले या फीके ज्वारे क्यों माने जाते हैं चेतावनी?

लेकिन अगर ज्वारे का रंग हल्का पीला या फीका नजर आने लगे, तो इसे एक चेतावनी के तौर पर देखा जाता है. कहा जाता है कि यह संकेत हो सकता है कि घर में नकारात्मकता बढ़ रही है या कोई बाधा आने वाली है. ऐसे में सतर्क रहने और पूजा-पाठ बढ़ाने की सलाह दी जाती है.

कमजोर या सूखे ज्वारे क्या कहते हैं?

कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि अगर ज्वारे सफेद या बहुत कमजोर दिखें, या बीच में ही सूखने लगें, तो यह मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों या आर्थिक अस्थिरता की ओर इशारा कर सकता है. इसे गंभीर संकेत माना जाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

नवरात्रि का असली संदेश क्या है?

नवरात्रि का असली संदेश यही है कि हम अपनी आस्था के साथ-साथ अपने घर की ऊर्जा और वातावरण को भी संतुलित रखें. अगर ज्वारे अच्छे उगते हैं, तो इसे सकारात्मक संकेत मानें और अगर रंग बदलता है, तो उसे सुधार का मौका समझें क्योंकि कई बार देवी संकेत देती हैं…ताकि हम समय रहते संभल जाएं.

Add India.com as a Preferred Source

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.