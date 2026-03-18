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Chaitra Navratri 2026 Night Puja Durga Secret Time

Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा का सीक्रेट टाइम… सुबह नहीं, ये वक्त माना गया है सबसे खास! एक्सपर्ट से जानिए पूरा रहस्य

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र के आरंभ होते ही देवी भक्त साधना में जुट जाते हैं. हर भक्त मां की कृपा प्राप्त करना चाहता है ऐसे में सवाल उठता है कि मां की आराधना का सटिक समय क्या है. इसी सवाल को लेकर हमने जानकारी जुटायी धार्मिक मामलों के जानकार राकेश मोहन गौतम से और उन्हीं के बातचीत क आधार पर आपके लिए ये लेख लिखा.

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र के आरंभ होते ही देवी भक्त साधना में जुट जाते हैं. हर भक्त मां की कृपा प्राप्त करना चाहता है ऐसे में सवाल उठता है कि मां की आराधना का सटिक समय क्या है. इसी सवाल को लेकर हमने जानकारी जुटायी धार्मिक मामलों के जानकार राकेश मोहन गौतम से और उन्हीं के बातचीत क आधार पर आपके लिए ये लेख लिखा.

नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की पूजा को लेकर कई तरह के दावे सामने आते हैं. कोई सुबह को सबसे शुभ बताता है, तो कोई शाम को “गोल्डन टाइम” कहता है लेकिन क्या सच में कोई ऐसा “सीक्रेट टाइम” है जब मां दुर्गा सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं? इसका जवाब शास्त्र और परंपराएं मिलकर देती हैं.

‘नव+रात्रि’ का असली मतलब क्या है?

नवरात्र शब्द दो भागों से मिलकर बना है ‘नव’ यानी नौ और ‘रात्रि’ यानी रातें. यानी ये सिर्फ नौ दिन का नहीं, बल्कि नौ रातों की साधना का पर्व है. शास्त्रों और परंपराओं में “रात्रि” को हमेशा साधना, ध्यान और आंतरिक शक्ति जागरण का समय माना गया है. यही वजह है कि नवरात्र में रात का महत्व और भी बढ़ जाता है.

दुर्गा सप्तशती क्या कहती है पूजा के समय पर?

धार्मिक ग्रंथ दुर्गा सप्तशती, जो मार्कण्डेय पुराण का हिस्सा है, उसमें पूजा के लिए किसी एक समय को अनिवार्य नहीं बताया गया. शास्त्रों में स्पष्ट है कि देवी की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है श्रद्धा, नियम और भक्ति,न कि सिर्फ समय.

फिर क्यों कहा जाता है रात को ‘सबसे खास वक्त’?

यहीं से शुरू होता है “सीक्रेट टाइम” का असली एंगल. ज्योतिष और तांत्रिक परंपराओं में रात, खासकर मध्यरात्रि के आसपास का समय, “शक्ति जागरण” का समय माना गया है. इस दौरान वातावरण शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और साधना गहरी मानी जाती है. यही कारण है कि एक्सपर्ट्स इसे विशेष समय बताते हैं.

रात की पूजा में क्या होता है अलग?

दिन के मुकाबले रात में बाहरी शोर और व्यस्तता कम होती है, जिससे मन जल्दी एकाग्र होता है. इसी वजह से रात में किया गया मंत्र जाप और ध्यान ज्यादा प्रभावी माना जाता है.खासतौर पर नवरात्र में मां दुर्गा के बीज मंत्र “ॐ दुं दुर्गायै नमः” का जाप इस समय करना लाभकारी माना जाता है.

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क्या आम लोग भी कर सकते हैं रात में पूजा?

बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि रात की पूजा सिर्फ साधकों या तांत्रिक परंपराओं तक सीमित हो. अगर आप दिनभर व्यस्त रहते हैं, तो रात में शांत वातावरण में दीप जलाकर मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं. यह भी उतनी ही फलदायी मानी जाती है, जितनी सुबह या शाम की पूजा.

क्या रात की पूजा सुबह से ज्यादा शक्तिशाली है?

यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि रात की पूजा, सुबह से ज्यादा श्रेष्ठ है. हां, अलग-अलग समय की अपनी अलग ऊर्जा और महत्व जरूर बताया गया है. रात का समय गहन साधना के लिए अनुकूल माना जाता है, इसलिए इसे “खास” कहा जाता है.

यही है असली ‘सीक्रेट टाइम’ का सच

नवरात्र सिर्फ दिन में पूजा करने का पर्व नहीं, बल्कि “नौ रातों की साधना” का समय है. अगर आप गहराई से साधना करना चाहते हैं, तो रात का शांत और ऊर्जा से भरपूर समय आपके लिए खास हो सकता है। अंत में, मां दुर्गा तक पहुंचती है आपकी सच्ची भक्ति चाहे वो सुबह हो, शाम हो या फिर रात.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.