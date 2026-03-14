By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Panchak 2026: चैत्र नवरात्रि से पहले पंचक को लेकर फैला डर सही या गलत? जानिए घटस्थापना पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Chaitra Navratri, Panchak 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 से पहले लगने वाले पंचक को लेकर कई लोगों के मन में डर है कि कहीं इसका असर घटस्थापना पर तो नहीं पड़ेगा. चलिए जानते हैं ज्योतिष विशेषज्ञ राकेश मोहन गौतम का इस पर क्या मत है.
Panchak 2026: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का बेहद पवित्र पर्व माना जाता है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और पहले दिन घटस्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होती है. लेकिन साल 2026 में नवरात्रि से ठीक पहले पंचक पड़ने की वजह से कई लोगों के मन में संशय है कि कहीं इसका असर घटस्थापना या नवरात्रि की पूजा पर तो नहीं पड़ेगा. ज्योतिष और धर्म के जानकारों का कहना है कि इसे लेकर लोगों में कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं.
मार्च में कब से लग रहा है पंचक और कौन सा है यह पंचक?
पंचांग के अनुसार मार्च 2026 में पंचक 16 मार्च की शाम से शुरू होकर 20 मार्च की रात तक रहेगा. ज्योतिष गणना के मुताबिक इस बार पंचक सोमवार के दिन शुरू हो रहा है इसलिए इसे राज पंचक कहा जाता है. पंचकों के पांच प्रकार बताए जाते हैं राज, रोग, अग्नि, मृत्यु और चोर पंचक.
क्या होता है पंचक?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है, तब उस अवधि को पंचक कहा जाता है. यह समय लगभग पांच दिनों का होता है. पंचक को लेकर समाज में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे इस दौरान कुछ खास काम करने से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि हर धार्मिक कार्य पर इसका असर पड़े, ऐसा जरूरी नहीं माना जाता.
राज पंचक क्या होता है?
पंचक भी अलग-अलग प्रकार के माने जाते हैं, जिनमें राज पंचक, रोग पंचक, मृत्यु पंचक, अग्नि पंचक और चोर पंचक शामिल होते हैं. इनमें से राज पंचक को अपेक्षाकृत शुभ माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार इस दौरान प्रशासन, पद, प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों से जुड़े काम करना अच्छा माना जाता है. इसलिए राज पंचक को लेकर उतना डरने की जरूरत नहीं होती जितना लोग समझ लेते हैं.
क्या पंचक में नहीं कर सकते पूजा?
धार्मिक विद्वानों के अनुसार पंचक का संबंध मुख्य रूप से कुछ सांसारिक कार्यों से जोड़ा जाता है, जैसे घर की छत बनवाना, लकड़ी इकट्ठा करना या कुछ विशेष निर्माण कार्य. लेकिन देवी-देवताओं की पूजा, व्रत, जप और धार्मिक अनुष्ठान करने पर कोई रोक नहीं बताई गई है. इसलिए पंचक के कारण पूजा-पाठ या व्रत को रोकना शास्त्रों में जरूरी नहीं माना गया है.
घटस्थापना पर पड़ता है क्या असर?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवरात्रि की घटस्थापना हमेशा तय मुहूर्त में ही की जाती है. यह मुहूर्त पंचांग के आधार पर निकलता है और इसका पंचक से कोई सीधा संबंध नहीं माना जाता. अगर नवरात्रि का शुभ मुहूर्त बन रहा है तो पंचक होने के बावजूद घटस्थापना करने में कोई बाधा नहीं होती.
क्यों फैल जाता है भ्रम?
धर्म और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कई बार पंचक को लेकर अधूरी जानकारी लोगों में डर पैदा कर देती है. सोशल मीडिया और अपुष्ट जानकारी के कारण यह भ्रम फैल जाता है कि पंचक में हर शुभ काम रुक जाता है, जबकि ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है.
क्या करना चाहिए भक्तों को?
विशेषज्ञों की मानें तो भक्तों को किसी भी तरह की अफवाह या डर से घबराने की जरूरत नहीं है. अगर नवरात्रि का शुभ मुहूर्त है तो पूरे विधि-विधान से घटस्थापना कर मां दुर्गा की पूजा की जा सकती है. श्रद्धा और सही विधि से की गई पूजा ही सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें