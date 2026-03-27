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Chaitra Navratri 2026 When To Immerse The Barley Know The Correct Date Auspicious Time And Method Here

Chaitra Navratri 2026: ​कब करें जवारे का विसर्जन? यहां जानें सही डेट, शुभ मुहूर्त और विधि

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र की शुरुआत में कलश स्थापना और जौ बोने से की जाती है जिसे ज्वारे भी कहते हैं. नवरात्र समाप्ति के बाद जवारे का विधि—विधान से विसर्जन किया जाता है.

Chaitra Navratri 2026

Chaitra Navratri 2026: आज यानि 27 मार्च को चैत्र नवरात्र का समापन हो रहा है और इस दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है. चैत्र नवरात्र के समापन के बाद दशमी तिथि के दिन कलश स्थापना के समय बोए गए जवारे का भी विसर्जन किया जाता है. लेकिन इस बार जवारे के विसर्जन की सही तारीख को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है क्योंकि दशमी तिथि 27 मार्च को शुरू होगी और 28 मार्च को समाप्त होगी. ऐसे में आइए जानते हैं जवारे विसर्जन के लिए कौन-सी तिथि शुभ है?

जवारे विसर्जन की शुभ तिथि

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्र यानि रामनवमी के बाद दशमी तिथि के दिन जवारे का विसर्जन किया जाता है. पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 28 मार्च 2026, शनिवार को पड़ रही है और ऐसे में जवारे का विसर्जन 28 मार्च को करना शुभ होगा.

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जवारे विसर्जन का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार जवारे विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 58 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 12 बजकर 7 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा और इसे भी शुभ मुहूर्त माना जाता है. फिर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से दोपहर 2 बजकर 3 मिनट तक और 3 बजकर 34 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 5 मिनट तक जवारे विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त है.

कैसे किया जाता है जवारे का विसर्जन?

जवारे विसर्जन से पहले चैत्र नवरात्र की दशमी तिथि के दिन मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और मां दुर्गा की आरती करें. इसके बाद बोए गए जवारे के पात्र को उठाएं और अपने सिर पर रखकर किसी पवित्र नदी, तालाब के पास ले जाएं. बहते पानी में जवारे का विसर्जन कर दें. यदि नदी या तालाब आस—पास नहीं है तो घर में ही किसी गमले में भी जवारे डाल सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें फेंकना नहीं चाहिए. ये जवारे घर की सुख—समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं.

जवारे विसर्जित करते समय पढ़ें ये मंत्र

जवारे विसर्जित करते समय मां दुर्गा को प्रणाम करें और मंत्र का जाप करें. यहां पढ़ें जवारे विसर्जन का मंत्र:

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रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवति देहि मे।

पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे।।

महिषघ्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी।

आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देवि नमोस्तु ते।।

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानं परमेश्वरि।

पूजाराधनकाले च पुनरागमनाय च।।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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