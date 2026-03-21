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Chaitra Navratri 2026: दुर्गा सप्तशती के कवच में छिपा है सुरक्षा का बड़ा रहस्य... जानिए कौन-सी देवी किस अंग की करती है रक्षा?

Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनका नियमानुसार पूजन करते हैं और इस दौरान दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना फलदायी माना गया है.

Published date india.com Updated: March 21, 2026 5:02 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Chaitra Navratri 2026: दुर्गा सप्तशती के कवच में छिपा है सुरक्षा का बड़ा रहस्य... जानिए कौन-सी देवी किस अंग की करती है रक्षा?
Chaitra Navratri 2026

Chaitra Navratri 2026: सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व माना गया है और नवरात्र के 9​ दिन मां दुर्गा यानि मां भगवती को समर्पित होते हैं. मान्यता है कि चैत्र नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा धरती पर आती हैं और ऐसे में यदि उनकी विधि-विधान से उपासना की जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं. मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के दिनों में भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं और दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं, जिसे बहुत ही फलदायी माना गया है. मान्यता है कि नवरात्र के नौ दिनों में शक्ति की आराधना से भक्ति, शक्ति और आस्था के साथ आरोग्य का वरदान माता देती हैं. साथ ही, हर प्रकार के भय से भी मुक्त करती हैं.

दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ

नवरात्र में भक्त व्रत रखते हैं और 9 दिनों तक सुबह-शाम दोनों समय माता दुर्गा की आराधना, पूजा-पाठ करते हैं. इस दौरान दुर्गा कवच (देवी कवच) का पाठ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. यह मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती का एक शक्तिशाली हिस्सा है, जिसे ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को बताया था. दुर्गा कवच मां दुर्गा के नौ रूपों द्वारा साधक के पूरे शरीर की रक्षा करता है.

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पूरी होती है मनोकामना

यह स्तोत्र न केवल शारीरिक रक्षा करता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है. धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ करने से भय, नकारात्मकता की समस्या, शत्रु, रोग से मुक्ति मिलती है. यह आरोग्य, समृद्धि, मनोकामना पूर्ति, सुख-शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है.

हर अंग की रक्षा करती हैं मां दुर्गा

दुर्गा सप्तशती के कवच में उल्लेखित है कि मां दुर्गा के विभिन्न रूप भक्तों के अलग-अलग अंगों की रक्षा करते हैं. यह कवच साधक को हर प्रकार के भय से मुक्त रखता है और सभी रोगों का नाश करता है. सच्चे मन से पाठ करने वाले को हर संकट से सुरक्षा मिलती है. नवरात्रि में सुबह या शाम इस कवच का पाठ करने से घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

कवच में उल्लेख किया गया है कि चामुंडा देवी सिर की रक्षा, माता शैलजा आंखों की विशालाक्षी कानों की रक्षा करती हैं. माहेश्वरी नाक, महाकाली मुंह की सरस्वती जीभ की और वाराही देवी गर्दन की रक्षा करती हैं. अंबिका हृदय की रक्षा करती हैं और कौमारी भुजाओं की रक्षा, चंडिका हाथों की रक्षा, नारायणी उदर (पेट) की रक्षा करती हैं और माहेश्वरी कमर की रक्षा करती हैं. देवी महालक्ष्मी जांघों की रक्षा, भैरवी घुटनों की रक्षा, महाकाली पिंडलियों (जांघों के पीछे) की रक्षा तो ब्रह्मांड की देवी (दुर्गा) पैरों और पूरे शरीर की रक्षा करती हैं.

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इनपुट: आईएएनएस

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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