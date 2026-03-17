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Chaitra Navratri 2026: खरमास में नहीं होते शुभ व मांगलिक काम, तो फिर कैसे होगी चैत्र नवरात्र की पूजा? एक क्लिक में दूर करें कंफ्यूजन

Chaitra Navratri 2026: हिंदू धर्म में खरमास के 30 दिन शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं. लेकिन इस बार खरमास के बीच में चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं.

Published date india.com Published: March 17, 2026 1:24 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Chaitra Navratri 2026: खरमास में नहीं होते शुभ व मांगलिक काम, तो फिर कैसे होगी चैत्र नवरात्र की पूजा? एक क्लिक में दूर करें कंफ्यूजन
Chaitra Navratri 2026

Chaitra Navratri 2026 Date: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से पहले मुहूर्त देखा जाता है और मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं. जिस तरह मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है, उसी तरह साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब शुभ व मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है और खरमास भी उसी में से एक है. खरमास के दौरान 30 दिनों के लिए शादी-विवाह, सगाई, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते. वहीं नवरात्र के दिनों को मांगलिक कार्यों के लिए बेहद ही शुभ माना गया है. लेकिन इस बार चैत्र नवरात्र खरमास के बीच में शुरू हो रहे हैं और ऐसे में लोगों के बीच इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि नवरात्र में पूजा-पाठ या अन्य मांगलिक कार्य कर सकते हैं या नहीं?

खरमास में क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं, तो वे कमजोर स्थिति में होते हैं, जो मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता. ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह और शुभ कार्यों का कारक माना जाता है. धनु और मीन राशि गुरु के घर हैं, जहां सूर्य के जाने से गुरु का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे शादी-विवाह जैसे कार्य नहीं होते. इसके अलावा खरमास में मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी नहीं किए जाते.

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चैत्र नवरात्र में पूजा कर सकते हैं या नहीं?

खरमास में शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. लेकिन इस दौरान पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान आदि पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है. खास तौर पर नवरात्रि में खरमास का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता. इस दौरान बिना झिझक के पूरी आस्था के साथ मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा, जप, तप व भक्ति करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

कब शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र?

हिंदू धर्म में साल में चार बार नवरात्र का पर्व आता है, जिसमें दो बार गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 27 मार्च 2026 को राम नवमी के साथ होगा. नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना के लिए बेहद ही खास माने गए हैं और इस दौरान रोजाना मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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