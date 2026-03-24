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Chaitra Navratri Day 6 Maa Katyayani Remedies For Early Marriage

Chaitra Navratri 2026 Day 6: विवाह में आ रही हैं बाधाएं? चैत्र नवरात्रि के छठे दिन आजमाएं मां कात्यायनी के ये 5 अचूक उपाय!

Chaitra Navratri 2026 Day 6: चैत्र नवरात्रि 2026 का छठा दिन एक दिव्य अवसर है. यदि आप भी अपने या अपने किसी प्रियजन के विवाह को लेकर चिंतित हैं, तो मां कात्यायनी के चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय करें. याद रखें, विश्वास में ही शक्ति है.

Chaitra Navratri 2026 Day 6: भारतीय संस्कृति में नवरात्रि के नौ दिन केवल उपवास के नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की नौ विशिष्ट ऊर्जाओं को सक्रिय करने के दिन हैं. चैत्र नवरात्रि के छठे दिन (21 मार्च 2026) हम मां कात्यायनी की आराधना करते हैं. देवी का यह स्वरूप न केवल वीरता और शौर्य का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम, वैवाहिक सुख और बाधाओं के नाश का भी केंद्र है.

पौराणिक आधार: गोपियों का ‘कात्यायनी व्रत’

मां कात्यायनी का नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी. लेकिन, इस देवी का सबसे भावुक प्रसंग श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता है. द्वापर युग में, जब ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थीं और उन्हें ही अपना जीवनसाथी बनाना चाहती थीं, तब उन्होंने यमुना तट पर एक महीने तक ‘कात्यायनी व्रत’ किया था. उन्होंने रेत की प्रतिमा बनाकर देवी से प्रार्थना की थी. यह कथा हमें सिखाती है कि यदि भक्ति में शुद्धता और संकल्प में दृढ़ता हो, तो स्वयं ईश्वर भी वर रूप में प्राप्त होते हैं. आज भी, जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आती हैं, उनके लिए यह कथा एक संबल प्रदान करती है.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण: बृहस्पति और मांगलिक दोष का निवारण

ज्योतिष शास्त्र में मां कात्यायनी का संबंध बृहस्पति (Jupiter) ग्रह से माना गया है. विवाह के कारक के रूप में ‘गुरु’ का बलवान होना अनिवार्य है.

गुरु दोष का अंत: यदि कुंडली में गुरु नीच का हो या पीड़ित हो, तो विवाह में देरी होती है. मां कात्यायनी की पूजा से गुरु ग्रह शुभ फल देने लगता है.

मांगलिक बाधा: कई विद्वानों का मत है कि मां कात्यायनी की आराधना से मंगल का उग्र स्वभाव भी शांत होता है, जिससे वैवाहिक जीवन में आने वाले क्लेश दूर होते हैं.

विवाह बाधा दूर करने के 5 अचूक उपाय

विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के छठे दिन निम्नलिखित प्रयोग अवश्य करने चाहिए:

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सिद्ध मंत्र साधना:“कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। नंदगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः॥” इस मंत्र का जाप गोधूलि वेला (शाम के समय) में करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

शहद का महाप्रसाद: देवी को शहद अर्पित करें. यह उपाय न केवल कुंडली के दोष दूर करता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में ‘आकर्षण’ और ‘वाणी में मधुरता’ भी लाता है, जो एक अच्छे रिश्ते के लिए आवश्यक है.

हल्दी की तीन गांठें: तीन साबुत हल्दी की गांठें देवी को समर्पित करें. पूजा उपरांत इन्हें पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपने शयनकक्ष में रखें। पीला रंग सकारात्मकता और विस्तार का प्रतीक है.

श्रृंगार सामग्री का दान: विवाहित महिलाओं को सुहाग का सामान दान करने से और देवी को लाल चुनरी चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

पीले पुष्प और वस्त्र: इस दिन साधक को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए. पीले फूलों (जैसे गेंदा या पीले गुलाब) से देवी का अर्चन प्रशस्त होता है.

क्यों जरूरी है यह पूजा?

आज के दौर में करियर, पारिवारिक अपेक्षाएं या कुंडली के मिलान न होने के कारण विवाह में तनाव पैदा होता है. मां कात्यायनी की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता और संकल्प की शक्ति बढ़ाने का माध्यम है. जब व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत और संकल्पित होता है, तो बाहरी बाधाएं (जैसे रिश्ते न मिलना या बातचीत न बनना) स्वतः ही कम होने लगती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.