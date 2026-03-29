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Chaitra Purnima 2026: हनुमान जन्मोत्सव और पूर्णिमा का महासंयोग, साल की पहली पूर्णिमा पर सुख-समृद्धि के लिए जरूर करें ये दान
Chaitra Purnima 2026: वर्ष 2026 की पहली पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अद्भुत महासंयोग के साथ आ रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह तिथि धन, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी है. द्रिक पंचांग के अनुसार सटीक मुहूर्त में किए गए दान और विशेष उपायों से आप न केवल संकटों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि सालभर लक्ष्मी की कृपा भी सुनिश्चित कर सकते हैं.
Chaitra Purnima 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है. ये न केवल हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है, बल्कि इसी पावन तिथि पर संकटमोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है. वर्ष 2026 में यह अद्भुत महासंयोग 02 अप्रैल को बन रहा है. शास्त्रों के अनुसार जब पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव एक ही दिन पड़ते हैं, तो इस दिन किए गए दान और पूजन का फल अनंत गुना बढ़ जाता है.
शुभ मुहूर्त और तिथि का महत्व
द्रिक पंचांग की सटीक गणना के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि का विवरण इस प्रकार है
पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 1 अप्रैल 2026, सुबह 07:07 बजे से.
पूर्णिमा तिथि समाप्त: 2 अप्रैल 2026, सुबह 07:42 बजे तक.
चंद्रोदय का समय: 2 अप्रैल, शाम 07:02 बजे.
उदय तिथि और हनुमान जन्मोत्सव की मुख्य पूजा 2 अप्रैल को ही संपन्न की जाएगी. इस दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना आर्थिक बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है.
“दानं धर्मस्य लक्षणम्”: दान का महात्म्य
शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि दान ही धर्म का सबसे बड़ा लक्षण और आधार है. चैत्र पूर्णिमा पर किया गया दान जन्म-जन्मांतर के पापों को नष्ट कर भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है.
- हनुमान जी की प्रिय वस्तुओं का दान: चूंकि यह हनुमान जन्मोत्सव भी है, इसलिए इस दिन लाल वस्त्र, गुड़, चने और चमेली के तेल का दान करना अत्यंत शुभ होता है. इससे जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं.
- जल और शरबत की सेवा: चैत्र मास से गर्मी की शुरुआत होती है. इस समय राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना या ठंडे जल का दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है. शास्त्रों में जल दान को ‘महादान’ की संज्ञा दी गई है.
- सफेद वस्तुओं का दान: चंद्र देव की कृपा और मानसिक शांति के लिए चावल, दूध या चीनी का दान किसी जरूरतमंद को करें. यह उपाय घर में कलह को समाप्त कर सुख-शांति लाता है.
सुख-समृद्धि के लिए विशेष उपाय
इस महासंयोग पर दान के साथ-साथ कुछ छोटे उपाय भी सालभर धन की बरकत बनाए रखते हैं:
मुख्य द्वार पर स्वास्तिक: सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं. यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है.
तिजोरी में रखें 11 कौड़ियां: लक्ष्मी पूजन के समय 11 पीली कौड़ियां मां को अर्पित करें और बाद में उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें.
पीपल की सेवा: शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं. इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आर्थिक उन्नति होती है.
आध्यात्मिक शुद्धि और सात्विक जीवन
चैत्र पूर्णिमा आत्मचिंतन और मानवता की सेवा का पावन अवसर है. दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या दिखावा नहीं होना चाहिए. जैसे एक छोटा सा बीज समय पाकर विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही इस दिन किया गया एक मुट्ठी दान भी भविष्य में सुख और समृद्धि की छाया प्रदान करता है. इस दिन सात्विक भोजन करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें और असहाय लोगों की सहायता करें. ईश्वर की कृपा से यह पावन पूर्णिमा आपके जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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