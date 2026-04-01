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Chaitra Purnima 2026: चैत्र पूर्णिमा की रात जरूर करें ये चमत्कारी उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से दूर होगी पैसों की तंगी
Chaitra Purnima 2026: चैत्र पूर्णिमा का दिन ही नहीं, बल्कि रात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में रात के समय कुछ उपाय करना बेहद ही लाभकारी साबित होता है.
Chaitra Purnima 2026: हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है और यह दिन मां लक्ष्मी के साथ ही चंद्रमा को भी समर्पित है. इस दिन ब्रह्म मुहुर्त में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना गया है और स्नान के बाद दान की भी परंपरा है. कहते हैं कि इस दिन यदि विधि-विधान से मां लक्ष्मी व चंद्रमा का पूजन किया जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र पूर्णिमा की रात को कुछ उपाय करने से बंद किस्म्त के ताले खुलते हैं और मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है. आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की रात कौन-से 3 उपाय करने चाहिए?
करें तुलसी की पूजा
चैत्र पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और शाम के समय तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए. कहते हैं कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और पूर्णिमा की शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है. मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन-धान्य बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
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मुख्य द्वार पर दीपक
चैत्र पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और उनके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में आती है. जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी धन-दौलत की कमी नहीं रहती.
दीपदान होता है शुभ
चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और इसके साथ ही दीपदान करना भी शुभ माना गया है. कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को यदि पवित्र नदी में दीपदान किया जाए तो घर व जीवन सुख-समृद्धि से भर जाता है. साथ ही पितर भी प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष का प्रभाव भी कम होता है.
चैत्र पूर्णिमा 2026 स्नान-दान का मुहूर्त
बता दें कि पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा दो दिन पड़ रही है और चैत्र पूर्णिमा का व्रत आज यानि 1 अप्रैल को रखा जाएगा. जबकि स्नान व दान के लिए 2 अप्रैल की तिथि शुभ है. क्योंकि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में चैत्र पूर्णिमा रहेगी. इस दिन सुबह 4 बजकर 38 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 24 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा जो कि स्नान—दान के लिए शुभ होता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.