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Chaitra Purnima 2026 Date: 1 या 2 अप्रैल! कब रखा जाएगा चैत्र पूर्णिमा का व्रत? नोट करें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

Chaitra Purnima 2026 Date: चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना बेहद ही शुभ व महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन चंद्रमा और मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है.

Published date india.com Updated: April 1, 2026 10:22 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Chaitra Purnima 2026 Date: 1 या 2 अप्रैल! कब रखा जाएगा चैत्र पूर्णिमा का व्रत? नोट करें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त
Chaitra Purnima 2026 Date

Chaitra Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और खासतौर पर चैत्र पूर्णिमा बहुत ही पवित्र मानी गई है क्योंकि इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है. कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन भी हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन हनुमान जी का पूजन किया जाता है. इस साल चैत्र पूर्णिमा की सही तिथि को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है क्योंकि इस बार चैत्र पूर्णिमा एक नही, बल्कि दो दिन पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं व्रत व स्नान—दान का शुभ दिन व मुहूर्त.

चैत्र पूर्णिमा 2026 की तिथि

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और 2 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में दोनों ही दिन सुबह के समय पूर्णिमा तिथि पड़ रही है. लेकिन व्रत व स्नान की तारीख अलग है.

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चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब रखें?

चैत्र पूर्णिमा ​के दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन होता है. यह पूजन शाम के समय किया जाता है और व्रत भी उस दिन रखना चाहिए जब शाम के समय पूर्णिमा तिथि पड़ रही हो. ऐसे में चैत्र पूर्णिमा का व्रत 1 अप्रैल को रखना शुभ होगा. इस दिन चंद्रोदय शाम 6 बजकर 11 मिनट पर होगा.

बन रहा है शुभ संयोग

बता दें कि आज यानि 1 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6 बजकर 11 मिनट से लेकर दोपहर 4 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दोपहर 4 बजकर 17 मिनट से लेकर अगले दिन 2 अप्रैल को सुबह 6 बजकर 10 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

चैत्र पूर्णिमा स्नान-दान का शुभ समय

हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना गया है. इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और फिर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं. बता दें कि 1 अप्रैल को पूर्णिमा सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल चुका है. जबकि 2 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर पूर्णिमा समाप्त होगी. इस​ दिन ब्रह्म मुहुर्त सुबह 4 बजकर 38 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. इसलिए चैत्र पूर्णिमा का स्नान-दान 2 अप्रैल को करना शुभ होगा.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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