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Chanakya Niti: ये 3 मौके हटा देते हैं लोगों के चेहरे से नकाब... इस वक्त करें अपने और पराये की पहचान! कभी फेल नहीं होता चाणक्य का ये फार्मूला
Chanakya Niti: कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है लेकिन मुश्किल यह है कि आज के दौर में हर कोई अपने चेहरे पर एक ऐसा नकाब ओढ़े रहता है, जिसे पहचान पाना नामुमकिन सा लगता है. हम अक्सर उन लोगों को अपना मान बैठते हैं जो वक्त आने पर सबसे पहले रास्ता बदलते हैं. आखिर कैसे पहचानें कि कौन अपना है और कौन पराया?
Chanakya Niti: भारत के महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले अपनी ‘चाणक्य नीति’ में इसका सटीक फार्मूला दिया था. उन्होंने ऐसी तीन स्थितियों का वर्णन किया है, जो किसी भी व्यक्ति का असली चरित्र दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं. चाणक्य का मानना है कि इन तीन मौकों पर अगर कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, तो वही आपका असली शुभचिंतक है.
संकट और विपत्ति का समय
आचार्य चाणक्य के अनुसार, “आपदसु मित्रं जानीयात्” यानी संकट के समय ही मित्र की पहचान होती है. जब तक आपके जीवन की नाव शांति से चल रही होती है, तब तक आपके आसपास लोगों की भीड़ लगी रहती है. लेकिन जैसे ही कोई भारी मुसीबत आती है चाहे वह सामाजिक हो, कानूनी हो या व्यक्तिगत तब भीड़ छंटने लगती है.
चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी विपदा में आपके साथ खड़ा रहे, आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करे, वही वास्तव में आपका ‘अपना’ है. अधिकांश लोग मुश्किल समय में कन्नी काट लेते हैं. ऐसे समय में साथ छोड़ने वाले लोग कभी आपके हितैषी नहीं थे, वे केवल आपके सुख के साथी थे.
धन का अभाव और कड़वी सच्चाई
रिश्तों की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा ‘धन’ की कमी के समय होती है. चाणक्य नीति कहती है कि पैसा एक ऐसी चमक है जो हर किसी को आपकी ओर आकर्षित करती है. जब तक आपकी जेब भरी है, तब तक आपके शत्रुओं की सूची भी छोटी होती है और मित्रों की लंबी. लेकिन जैसे ही इंसान का आर्थिक पक्ष कमजोर होता है, तथाकथित ‘अपनों’ के व्यवहार में बदलाव आने लगता है. जो लोग कभी आपकी शान में कसीदे पढ़ते थे, वे आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं।. गरीबी वह पैमाना है जो स्वार्थी लोगों को आपकी जिंदगी से अपने आप फिल्टर कर देता है. अगर बुरे माली हालात में भी कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है या कम से कम आपके मानसिक बल को टूटने नहीं देता, तो वह इंसान आपके लिए अनमोल हीरा है.
बीमारी और शोक की घड़ी
चाणक्य के अनुसार, इंसान का असली चेहरा तब भी सामने आता है जब आप शारीरिक रूप से असहाय होते हैं. बीमारी या घर में किसी शोक की स्थिति में जो व्यक्ति आपके साथ मौजूद रहे, वही सच्चा सगा है. अस्पताल के बिस्तर पर या श्मशान की दहलीज तक जो आपका साथ निभाए, उससे बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता. आज के डिजिटल युग में लोग संदेश भेजकर अपनी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, लेकिन चाणक्य उस व्यक्ति को ‘अपना’ मानते हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपके कष्ट में भागीदार बनता है.
आचार्य चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि रिश्तों को संख्या में नहीं, बल्कि गुणवत्ता (Quality) में मापना चाहिए. नकाबपोश लोगों से भरी इस दुनिया में जागरूक रहना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है. चाणक्य का यह फार्मूला कभी फेल नहीं होता क्योंकि यह मानवीय स्वभाव के उन बुनियादी पहलुओं पर आधारित है जो युगों-युगों से नहीं बदले हैं.
यदि आप भी अपनी जिंदगी में इन तीन मौकों पर किसी को खरा उतरते हुए देखें, तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि ऐसे लोग ही जीवन की नैया को पार लगाते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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