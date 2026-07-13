Chanakya Niti: संभल जाएं! घर में ही छिपे होते हैं ये 4 सबसे बड़े दुश्मन, बर्बाद कर देते हैं जिंदगी

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के अनुसार हमारे अपने ही घर में 4 ऐसे लोग छिपे होते हैं जो किसी बड़े दुश्मन से कम नहीं हैं. जानिए कौन हैं वो शत्रु.

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आचार्य चाणक्य के अनुसार 4 बड़े शत्रु

Chanakya Niti: महान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति में मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाने के लिए कई अमूल्य बातें बताई हैं. सदियों पहले लिखी गई ये बातें आज के आधुनिक दौर में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं. चाणक्य का मानना था कि इंसान अक्सर बाहरी दुश्मनों से तो सावधान रहता है और उनसे बच भी जाता है, लेकिन असली धोखा तब होता है जब दुश्मन उसके अपने ही घर में छिपा हो.

आचार्य चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक के जरिए ऐसे ही 4 लोगों का जिक्र किया है, जो किसी भी मनुष्य के लिए उसके सबसे बड़े शत्रु के समान होते हैं. ताज्जुब की बात यह है कि ये शत्रु कोई बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपने ही करीबी रिश्ते होते हैं, जो हंसते-खेलते परिवार और इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं.

चाणक्य नीति के चौथे अध्याय का वह प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है:

ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी.

भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपण्डितः..

आइए विस्तार से जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने इन 4 लोगों को मनुष्य का शत्रु क्यों माना है:

कर्जदार पिता

माता-पिता का स्थान किसी भी संतान के जीवन में भगवान के समान होता है. पिता का कर्तव्य अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना और उन्हें सही राह दिखाना है. लेकिन चाणक्य के अनुसार, जो पिता अपनी गलत आदतों, जुए, सट्टे या फिजूलखर्ची के कारण भारी ऋण के जाल में डूब जाता है, वह अपनी ही संतान के लिए शत्रु के समान हो जाता है. ऐसा पिता बच्चों को संपत्ति और सुरक्षा देने के बजाय उन पर मानसिक तनाव और आर्थिक संकट का ऐसा बोझ छोड़ जाता है, जिससे उबरने में संतान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है.

चरित्रहीन मां

एक बच्चे की पहली गुरु और उसके चरित्र का निर्माण करने वाली उसकी मां होती है. मां का आंचल बच्चे के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है. लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई मां अपने संस्कारों को भूलकर चरित्रहीन या व्यभिचारिणी हो जाए, तो वह अपनी ही संतान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है. ऐसी मां के कारण बच्चों को समाज में घोर अपमान, मानसिक प्रताड़ना और बदनामी का सामना करना पड़ता है. माँ के गलत आचरण का साया बच्चों के भविष्य और उनके पूरे जीवन को अंधकार में धकेल देता है.

अवगुणी और अत्यधिक सुंदर पत्नी

चाणक्य नीति के अनुसार, एक समझदार और संस्कारी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है. लेकिन इसके विपरीत, यदि कोई पत्नी अत्यधिक सुंदर हो परंतु उसमें संस्कार, शील और मर्यादा न हो, तो वह अपने पति के लिए शत्रु के समान है. ऐसी पत्नी के कारण पुरुष हमेशा असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है. अहंकार, क्रोध और पर-पुरुषों में रुचि रखने वाली सुंदर पत्नी पारिवारिक कलह का कारण बनती है, जिससे पुरुष का मान-सम्मान, धन और मानसिक शांति पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं.

मूर्ख और दुराचारी संतान

बुढ़ापे में माता-पिता का सबसे बड़ा सहारा उनकी संतान होती है. हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा काबिल और संस्कारी बने. लेकिन यदि संतान मूर्ख हो, कुसंगति में पड़ जाए, नशे या अपराध की दुनिया की तरफ कदम बढ़ा दे, तो वह अपने माता-पिता के लिए जी का जंजाल बन जाती है. चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख और कुल का नाम डुबोने वाला पुत्र पूरे परिवार को जीते जी नर्क का अहसास कराता है. ऐसा पुत्र माता-पिता की वर्षों की कमाई और इज्जत को पल भर में खाक कर देता है.

आचार्य चाणक्य का यह कड़वा सच हमें सचेत करता है कि रिश्तों की कद्र तभी तक है जब तक उनमें कर्तव्य, मर्यादा और प्रेम हो. यदि हमारे अपने ही इन अवगुणों का शिकार हो जाएं, तो वे जीवन को खोखला कर देते हैं. इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को इन परिस्थितियों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और समय रहते सूझबूझ से काम लेना चाहिए ताकि जिंदगी को बर्बादी से बचाया जा सके.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.