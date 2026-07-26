Chanakya Niti for Success: इन 6 कामों में 'टालमटोल' के जीवनभर भुगतने पड़ते हैं परिणाम...असफलता नहीं छोड़ती पीछा!

Chanakya Niti for Success: आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन के इन 6 कामों में देरी करना बर्बादी को न्योता देना है. जानें कौन सी गलतियां रोकती हैं आपकी तरक्की.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 26, 2026, 9:31 PM IST
Chanakya Niti
Chanakya Niti: कभी न टालें ये 6 काम, वरना जीवनभर भुगतेंगे असफलता!
  • समय पर शिक्षा: सीखने की उम्र में आलस करना जीवनभर के संघर्ष और पछतावे की वजह बनता है.
  • कर्ज से मुक्ति: उधारी चुकाने में देरी करने से मानसिक शांति छिनती है और सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है.
  • विवाद का अंत: बुराई या दुश्मनी को शुरुआत में ही खत्म न करने पर वह बड़ा संकट बन जाती है.
  • धर्म व जिम्मेदारियां: पुण्य के कार्य और पारिवारिक दायित्वों को कल पर टालना बर्बादी को न्योता देता है.

Chanakya Niti for Success: जीवन में हर व्यक्ति सफलता और मान-सम्मान पाना चाहता है, लेकिन अक्सर हमारी कुछ अनजानी गलतियां और काम टालने की आदत हमारी तरक्की के आड़े आ जाती है. महान कूटनीतिज्ञ और जीवन-प्रबंधन के ज्ञाता आचार्य चाणक्य का मानना था कि समय ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है. जिसने समय के महत्व को समझ लिया, उसने सफलता का आधा रास्ता तय कर लिया.

आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जीवन के कुछ बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में जरा सी भी देरी करना इंसान को असफलता और बर्बादी की ओर धकेल देता है. आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार वे कौन से 6 कार्य हैं, जिन्हें भूलकर भी कल पर नहीं टालना चाहिए.

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  1. ज्ञान और शिक्षा अर्जन में आलस

चाणक्य के अनुसार, ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा अस्त्र और पहचान है. जो व्यक्ति सीखने की उम्र में आलस करता है या सही समय पर शिक्षा हासिल नहीं करता, उसे जीवनभर संघर्ष करना पड़ता है. समय बीत जाने के बाद ज्ञान अर्जन की कोशिश केवल पछतावा ही देती है.

  1. समय पर कर्ज का भुगतान

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कर्ज या उधारी एक ऐसा मानसिक और आर्थिक बोझ है, जो इंसान की शांति छीन लेता है. यदि आपके पास संसाधन हैं, तो कर्ज को तुरंत चुकाना चाहिए. इसमें देरी करने से न केवल ब्याज का दायरा बढ़ता है, बल्कि समाज में आपकी साख और आत्म-सम्मान को भी भारी ठेस पहुंचती है.

  1. बुराई और विवाद को समय रहते खत्म करना

घर, परिवार या कार्यस्थल पर उत्पन्न छोटी सी बुराई, मनमुटाव या गलत आदत को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए. जिस तरह एक छोटी सी आग पूरे जंगल को जला सकती है, ठीक उसी तरह टलता हुआ विवाद या शत्रुता आगे चलकर बड़ा संकट बन जाती है.

  1. उचित उम्र में गृहस्थ जीवन की शुरुआत

नीति शास्त्र के अनुसार, विवाह और पारिवारिक उत्तरदायित्व को बेवजह टालना सही नहीं माना जाता. समय पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से व्यक्ति में मानसिक स्थिरता, दायित्व बोध और जीवन को संतुलित तरीके से जीने का अनुशासन आता है.

  1. संतान सुख और पारिवारिक जिम्मेदारियां

चाणक्य नीति के अनुसार, जीवन के पड़ावों को प्रकृति के नियमों के साथ लेकर चलना चाहिए. संतान प्राप्ति और उनकी परवरिश में बेवजह की देरी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और पारिवारिक तनाव का कारण बन सकती है. सही समय पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही बुद्धिमानी है.

  1. पुण्य, दान और धर्म-कर्म के कार्य

अच्छे कार्य, समाज सेवा और धर्म-कर्म को कभी भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए. आचार्य चाणक्य का मानना था कि जीवन अनिश्चित है. जब भी आपके पास किसी की मदद करने या पुण्य कमाने का अवसर मिले, उसे तुरंत भुनाना चाहिए. टालमटोल करने से वह अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है.

आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज के आधुनिक दौर में भी शत-प्रतिशत सटीक बैठती हैं. अगर आप भी जीवन में लगातार असफलताओं का सामना कर रहे हैं, तो आत्ममंथन करें कि कहीं आप इन 6 कामों में देरी तो नहीं कर रहे? समय पर सही निर्णय और कार्रवाई ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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