Chanakya Niti: ये हैं पृथ्वी के असली 'तीन रत्न', जिसके पास ये रत्न हैं वही अमीर है

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की 'चाणक्य नीति' के 14वें अध्याय में चाणक्य ने जीवन के सबसे बड़े सत्यों और वास्तविक धन की परिभाषा दी है. उनके अनुसार, भौतिक धन और रत्न (जैसे हीरा, मोती) अस्थायी हैं, जबकि वास्तविक रत्न कुछ और ही हैं.

Published date india.com Updated: April 2, 2026 4:08 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Chanakya Niti: ये हैं पृथ्वी के असली 'तीन रत्न', जिसके पास ये रत्न हैं वही अमीर है

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम राजनीति और कूटनीति के प्रकांड विद्वान के रूप में जानते हैं, ने ‘चाणक्य नीति‘ में मनुष्य के सुखी और सफल जीवन के कई गुप्त सूत्र बताए हैं. अध्याय 14 के अंश में वे स्पष्ट करते हैं कि संसार में ‘रत्न’ किसे कहना चाहिए. उनके अनुसार, जिस व्यक्ति के पास ये तीन चीजें हैं, वह संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति है, भले ही उसके पास सोने-चांदी के भंडार न हों.

जल और अन्न: जीवन का आधार

चाणक्य के अनुसार पृथ्वी का पहला और दूसरा रत्न ‘अन्न’ और ‘जल’ है.

पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्।

मूढै: पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते॥

आचार्य कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व जल और अन्न पर टिका है. भीषण प्यास लगने पर कोई हीरा प्यास नहीं बुझा सकता और भूख लगने पर सोने के सिक्के पेट नहीं भर सकते. विडंबना यह है कि अज्ञानी लोग चमकते हुए ‘पत्थर के टुकड़ों’ (हीरे-जवाहरात) को रत्न मानकर उनके पीछे भागते हैं, जबकि प्रकृति ने हमें जल और अन्न के रूप में असली जीवनदायिनी संपदा मुफ्त या कम प्रयास में दी है. जिसके पास पेट भरने को अन्न और पीने को स्वच्छ जल है, वह सौभाग्यशाली है.

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सुभाषित (मधुर वचन): व्यवहार का आभूषण

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रत्न है ‘सुभाषित’ यानी मधुर और ज्ञानयुक्त वाणी. चाणक्य के अनुसार, मीठी वाणी से किसी को भी मित्र बनाया जा सकता है और किसी को भी शत्रु. मधुर बोलने वाला व्यक्ति दरिद्र होकर भी समाज में सम्मान पाता है. कड़वी वाणी बोलने वाले व्यक्ति के पास यदि कुबेर का धन भी हो, तो भी लोग उससे दूर भागते हैं. मधुर वचन न केवल दूसरों को प्रसन्न करते हैं, बल्कि मनुष्य के अपने व्यक्तित्व को भी निखारते हैं.

कर्मों का फल: ‘जो बोओगे, वही काटोगे’

चाणक्य ने कर्म की प्रधानता पर भी प्रकाश डाला है. वे कहते हैं

आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्।

दारिद्रयरोगदु:खानि बन्धनव्यसनानि च॥

अर्थात, मनुष्य के जीवन में आने वाली दरिद्रता, रोग, दुःख, बंधन और बुरी आदतें,ये सब उसके अपने ही ‘अपराध रूपी वृक्ष’ के फल हैं. व्यक्ति अक्सर अपनी दुर्दशा के लिए भाग्य या दूसरों को दोष देता है, लेकिन हकीकत में यह उसके पूर्व में किए गए गलत निर्णयों और कर्मों का परिणाम होता है.

असली अमीरी क्या है?

चाणक्य हमें एक बहुत गहरी सीख देते हैं आत्म-नियंत्रण. वे कहते हैं कि यदि आप पूरे विश्व को जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जिह्वा (जीभ) को नियंत्रित करें. जीभ पर नियंत्रण के दो अर्थ हैं:

  • अपनी वाणी पर संयम रखना (व्यर्थ की आलोचना से बचना).
  • खान-पान पर संयम रखना (स्वास्थ्य के लिए).

सारांश यह है कि जो व्यक्ति मधुर बोलता है, जिसके पास संतोष है और जो अपने कर्मों के प्रति सचेत है, वही वास्तव में अमीर है. पत्थरों को रत्न समझने वाले लोग केवल बाहरी चमक के पीछे भागते हैं, जबकि जीवन का असली आनंद और समृद्धि इन तीन रत्नों अन्न, जल और मधुर वाणी में ही निहित है. यदि आप अपनी आलोचना करने की आदत को छोड़कर केवल मधुर वचनों का प्रयोग करना शुरू कर दें, तो आप बिना एक पैसा खर्च किए भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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