Chanakya Niti: इन 4 लोगों को कभी न दें सम्मान, आज ही बना लें दूरी वरना जीवन हो जाएगा बर्बाद

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की यह नीति इंसान को जीवन में सही और गलत की पहचान करना सिखाती है. समाज में हर व्यक्ति सम्मान का हकदार नहीं होता, और कुछ लोगों को आदर देना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है. आचार्य चाणक्य के अनुसार समाज में 4 तरह के लोग ऐसे होते हैं जो कभी आदर के योग्य नहीं होते. जानिए कौन हैं वो लोग जिनसे दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 16, 2026, 12:02 PM IST
Chanakya Niti
Chanakya Niti: इन 4 लोगों को कभी न दें सम्मान, आज ही बना लें दूरी

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में इंसानी व्यवहार और रिश्तों को लेकर कई गहरी बातें कही हैं. उनका मानना था कि आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसे हर किसी पर यूं ही नहीं लुटाया जाना चाहिए. चाणक्य जी ने साफ शब्दों में कहा है कि समाज में 4 ऐसे लोग होते हैं, जो आपके आदर के बिल्कुल योग्य नहीं हैं. अगर आप इन्हें सम्मान देते हैं या इनके करीब रहते हैं, तो आपका जीवन दुखों से भर सकता है.

आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार हमें किन 4 लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए.

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  1. मूर्ख और समझाने पर भी न समझने वाले

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना या उसका सम्मान करना समय की बर्बादी है. ऐसे लोग सही और गलत का अंतर नहीं समझते और अपनी जिद में हमेशा खुद का तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही आपके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं. इनसे बहस करने या इन्हें आदर देने से आपका मानसिक सुकून छिन सकता है.

  1. दुष्ट और कपटी स्वभाव के लोग

जिन लोगों के मन में हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और धोखा देने की भावना होती है, वे कभी सम्मान के पात्र नहीं होते. चाणक्य जी के अनुसार, ये दुष्ट इंसान उस जहरीले सांप की तरह होता है जो कभी भी डस सकता है. ऐसे लोगों का आदर करने का मतलब है कि आप खुद मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं. इनसे जितनी दूरी हो, उतनी अच्छी.

  1. बिना वजह हमेशा रोना रोने वाले

कुछ लोगों के पास जीवन में सब कुछ होते हुए भी वे हमेशा अपनी किस्मत और दुखों का रोना रोते रहते हैं. ऐसे लोग नकारात्मकता से भरे होते हैं. यदि आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं या उन्हें बहुत तवज्जो देते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर भी हावी होने लगती है, जिससे आपकी तरक्की रुक जाती है.

  1. धर्म और सामाजिक मर्यादाओं को न मानने वाले

जो व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, बड़ों का अनादर करता है और अधर्म के रास्ते पर चलता है, वह समाज के लिए घातक है. चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे चरित्रहीन या अनैतिक व्यक्ति को सम्मान देने से समाज में आपकी खुद की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है. लोग आपको भी उसी की नजर से देखने लगते हैं.

चाणक्य का मूल मंत्र: सम्मान हमेशा गुणी, ईमानदार और समाज का भला चाहने वाले लोगों को ही देना चाहिए. गलत लोगों को आदर देकर आप समाज में बुराई को बढ़ावा देते हैं इसलिए, आज ही इन 4 तरह के लोगों को पहचानें और अपने जीवन की शांति के लिए इनसे सम्मानजनक दूरी बना लें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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