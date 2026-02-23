By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चाणक्य नीति: इन 8 लोगों से उम्मीद रखना है सबसे बड़ी भूल, ये कभी नहीं समझेंगे तुम्हारा दुख
हर किसी से सहानुभूति की उम्मीद रखना क्यों है सबसे बड़ी भूल? चाणक्य का यह श्लोक खोलता है मानव स्वभाव की कठोर सच्चाई.
चाणक्य नीति: भारतीय इतिहास के महान नीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने मानव स्वभाव को समझने और आदर्श को ही तरीके से समझने का भी प्रयास किया है। उनकी रचना चाणक्य नीति केवल उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन है ऐसा ही एक प्रसिद्ध श्लोक है.
“राजा वेश्चर्या यमशाग्निस्टास्त्रो बाल्याचचौ
परदुःखं न जानन्ति अष्टमश्च धनहारकः।”
इसका अर्थ यह है कि राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और धन हरण करने वाले व्यक्तियों के दुःख को कोई नहीं मानता. पहली नजर में यह श्लोक कठोर लगता है, लेकिन इसमें जीवन की गहराई का वैज्ञानिक अध्ययन होता है. इसे विस्तार से समझें.
राजा- प्रकृति का स्वभाव नियम पर आधारित होता है
‘राजा’ यहां किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सत्ता और प्रशासन का प्रतीक है. शासन प्रबंध व्यवस्था पर नहीं, संस्थागत और सामुदायिक व्यवस्था पर। एक शासक द्वारा लाखों लोगों के हित में निर्णय लिया जाता है, जहां व्यक्तिगत पीड़ा होती है. इसलिए सत्य से सहानुभूति नहीं, न्याय की गारंटी करनी चाहिए.
वेश्यावृत्ति- वेश्यावृत्ति पर टिके कारोबार
यह शब्द मापन है. जहां संबंध केवल लेन-देन और लाभ पर आधारित है, वहां अंतराल की अपेक्षा करना वैकल्पिक है. ऐसे रिश्ते में करुणा नहीं, शत्रु प्राथमिक होता है. चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर मुस्कान के पीछे सच्ची अनुभूति हो, यह जरूरी नहीं है.
यम- नियति का अटल नियम
यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं। मौत ना आयु बुक है, ना इलाज. वह समय पर आकर अपना काम करती है। यह संदेश देता है कि प्रकृति और नियति भावनाओं से संचालित नहीं होतीं।
अग्नि-सामग्री पर कठोरता
अग्नि में कोयला सोना या लकड़ी, दोनों को जलाया जाता है. अग्नि यह नहीं बनता कि कोई वस्तु प्रिय या अमूल्य है. यह प्रकृति की प्रकृति और प्रकृति का प्रतीक है. इससे जुड़ी सीख यह है कि कुछ शक्तियां केवल अपने स्वामित्व पर आधारित होती हैं.
शिक्षक- स्वभाव से नैतिकता वाला
चोर का लक्ष्य केवल लाभ लेना है. उस शिष्य या साथी की आशा है कि स्वयं को धोखा देना है. चाणक का संदेश साफ है ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें, विश्वास न करें.
बच्चा- मासूम लेकिन अपरिपक्व
बालक असंगत होता है, लेकिन उसकी समझ अधूरी होती है। वह इंवेस्टीगेशन में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि उसे डिजिटल का आभास नहीं होता है. यहां जानें कि किसी व्यक्ति से विदेशी व्यवहार की अपेक्षा न करें.
याचक- आवश्यकता में डूबा हुआ
याचक अपने साहिल से इतनी गहरी होती है कि खिलाड़ियों की पीड़ा को देखने की क्षमता कम हो जाती है. उसकी प्राथमिकता केवल अपनी समस्या का समाधान है.
धनहारक- लालच से अंधे व्यक्ति
जो व्यक्ति केवल धन प्राप्ति के लिए जीता है, वह संवेदनाओं को महत्व नहीं देता है. लाल इंसान को कठोर और आत्म निर्भर बनाता है. ऐसे लोगों से सहानुभूति की पुष्टि करना संभव है.
आज के दौर में यह श्लोक क्यों उपयोगी है?
आज के सहयोगी और संयुक्त जीवन में लोग बार-बार अपने-अपने समूह और लक्ष्य में अलग-अलग उलझनें तलाशते रहते हैं, जिससे कि तत्वों के दुःख को समझने की भावना कम हो जाती है. यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर किसी से करुणा की भावना व्यावहारिक नहीं है. चाणक का संदेश नकारात्मकता नहीं, बल्कि आत्म-सुरक्षा और वास्तविकता की पहचान है. जब हम लोगों के स्वभाव और रिवाज को समझकर स्तर तय करते हैं, तो आकार कम होता है और जीवन अधिक स्थायित्व बनता है. अंततः यह हमें नीति सिखाती है कि धार्मिक प्राणी, लेकिन ज्ञान में विवेक रखना. क्योंकि हर व्यक्ति आपका दर्द समझे, यह जरूरी नहीं.
