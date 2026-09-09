Chanakya Niti: पति की इन गलतियों से उजड़ सकता है घर! चाणक्य नीति में बताए दांपत्य जीवन के जरूरी सबक

Chanakya Niti: पति की कुछ गलत आदतें दांपत्य जीवन में तनाव और दूरियां बढ़ा सकती हैं. जानें चाणक्य नीति में रिश्ते, जिम्मेदारी, धन और व्यवहार को लेकर दी गई जरूरी सीख.

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पति की कौन-सी आदतें दांपत्य में तनाव बढ़ाती हैं?

चाणक्य नीति में रिश्ते और जिम्मेदारी को लेकर क्या कहा गया है?

पराई स्त्री और धन को लेकर क्या है चाणक्य की सीख?

सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किन गलतियों से बचना चाहिए?

Chanakya Niti: शादी के बाद रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान, भरोसा, समझदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है. पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाए तो यही आगे चलकर रिश्ते में बड़ी दरार की वजह बन सकती हैं. आचार्य चाणक्य की नीति में इंसान के व्यवहार, धन, परिवार और रिश्तों को लेकर कई महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं. इन नीतियों में गृहस्थ जीवन से जुड़े ऐसे विचार भी हैं, जिन्हें आज के समय में दांपत्य रिश्ते के संदर्भ में समझा जा सकता है.

पत्नी को जीवनसाथी न समझना

चाणक्य नीति में पत्नी को गृहस्थ जीवन की महत्वपूर्ण साथी बताया गया है. इसमें श्लोक मिलता है-

विद्या मित्रं प्रवासे च भार्या मित्रं गृहेषु च।

व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च॥

अर्थात, प्रवास में विद्या मित्र के समान है और घर में पत्नी मित्र के समान होती है. बीमार व्यक्ति के लिए औषधि और मृत्यु के बाद धर्म को मित्र बताया गया है. यह श्लोक उपलब्ध चाणक्य नीति पाठ में 5.15 और 12.17, दोनों स्थानों पर मिलता है. दांपत्य जीवन के संदर्भ में इसका भाव यह है कि पत्नी को केवल घरेलू जिम्मेदारी समझना उचित नहीं. वह गृहस्थ जीवन की साथी है. इसलिए उसकी बात, भावनाओं और योगदान को लगातार नजरअंदाज करना रिश्ते को कमजोर कर सकता है.

संकट में पत्नी का साथ छोड़ देना

चाणक्य नीति के पहले अध्याय में कहा गया है-

आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान् रक्षेद्धनैरपि।

आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि॥

इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को संकट के लिए धन बचाकर रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर धन के माध्यम से पत्नी की रक्षा करनी चाहिए. साथ ही अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है. यह श्लोक चाणक्य नीति 1.6 के रूप में मिलता है. आज के संदर्भ में इसे पति-पत्नी के बीच जिम्मेदारी और संकट के समय एक-दूसरे का साथ देने की सीख के तौर पर समझा जा सकता है.

पराई स्त्री के प्रति गलत नजरिया

दूसरों की स्त्री और धन के प्रति व्यक्ति का नजरिया कैसा होना चाहिए, इस पर भी चाणक्य नीति में स्पष्ट श्लोक मिलता है-

मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्।

आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः॥

अर्थात, जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, उसे विवेकी माना गया है. यह श्लोक उपलब्ध चाणक्य नीति पाठ में 12.14 के रूप में मिलता है. विवाह के संदर्भ में इसकी सीख को संयम और मर्यादा से जोड़ा जा सकता है. पति हो या पत्नी, वैवाहिक रिश्ते में भरोसे की सीमा को बनाए रखना जरूरी है.

पत्नी और रिश्तों की असली परीक्षा कब होती है?

चाणक्य नीति में रिश्तों को कठिन परिस्थितियों में परखने की बात भी कही गई है-

जानीयात्प्रेषणे भृत्यान्बान्धवान् व्यसनागमे।

मित्रं चापत्तिकालेषु भार्यां च विभवक्षये॥

अर्थात सेवक की पहचान उसके काम के समय, रिश्तेदार की पहचान विपत्ति में, मित्र की पहचान संकट में और पत्नी की पहचान धन के नष्ट होने पर होती है. यह श्लोक चाणक्य नीति 1.11 के रूप में मिलता है.इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी का मूल्य केवल आर्थिक स्थिति से तय होता है. श्लोक का व्यापक भाव यह है कि रिश्तों की वास्तविक मजबूती आराम के दिनों में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में सामने आती है.

गलत पत्नी या खराब दांपत्य का जिक्र भी मिलता है

चाणक्य नीति में गृहस्थ जीवन के नकारात्मक पक्ष पर भी एक श्लोक मिलता है-

दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः।

ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः॥

अर्थात दुष्ट स्वभाव की पत्नी, कपटी मित्र, जवाब देने वाला सेवक और सांप वाले घर में रहना अत्यंत संकटपूर्ण बताया गया है. यह श्लोक चाणक्य नीति के पहले अध्याय में मिलता है.इसे आज के संदर्भ में किसी महिला या पुरुष पर सामान्य फैसला मानने के बजाय उस समय की नीति-भाषा के रूप में पढ़ना चाहिए. आधुनिक दांपत्य में इसका व्यावहारिक संदेश यह हो सकता है कि लगातार छल, अपमान, अविश्वास और खराब व्यवहार रिश्ते के लिए नुकसानदायक होते हैं.

क्या है चाणक्य नीति की बड़ी सीख?

चाणक्य नीति को सिर्फ पति की गलतियां गिनाने वाला ग्रंथ समझना सही नहीं होगा. इसमें रिश्तों को लेकर कई व्यवहारिक सूत्र मिलते हैं. पत्नी को गृहस्थ जीवन का साथी मानना, संकट में परिवार के साथ खड़ा रहना, वैवाहिक मर्यादा बनाए रखना और मुश्किल परिस्थितियों में रिश्तों की पहचान करना इसी व्यापक सोच का हिस्सा है.इसलिए खुशहाल शादी के लिए केवल पैसा या सुविधाएं काफी नहीं हैं. सम्मान, भरोसा, संयम, जिम्मेदारी और मुश्किल समय में साथ रिश्ते की असली नींव हैं. चाणक्य नीति के इन श्लोकों को आज के संदर्भ में देखें तो यही सीख मिलती है कि घर की मजबूती केवल उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि पति-पत्नी के व्यवहार और एक-दूसरे के प्रति रवैये से तय होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.