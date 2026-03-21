Chanakya Niti: हर दिन हो रही है पति-पत्नी में लड़ाई? चाणक्य के ये 5 संकेत बताते हैं रिश्ता खतरे में है!

Chanakya Niti: रिश्तों की गहराई को समझने वाले आचार्य चाणक्य के अनुसार, पति-पत्नी के बीच बार-बार होने वाले झगड़े केवल स्वभाव का टकराव नहीं होते, बल्कि यह भीतर छुपी उन कमजोरियों का संकेत होते हैं जो धीरे-धीरे रिश्ते को खोखला कर देती हैं. ऐसे में समय रहते इन संकेतों को पहचानना ही रिश्ते को टूटने से बचाने का सबसे बड़ा उपाय माना गया है.

Published date india.com Published: March 21, 2026 4:37 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Chanakya Niti: हर दिन हो रही है पति-पत्नी में लड़ाई? चाणक्य के ये 5 संकेत बताते हैं रिश्ता खतरे में है!

Chanakya Niti: वैवाहिक जीवन सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दो दिलों और दो सोच का संतुलन है. जब इस संतुलन में दरार आने लगती है, तो छोटी-छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं. आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसे कई संकेत बताए हैं, जो यह इशारा करते हैं कि पति-पत्नी का रिश्ता धीरे-धीरे खतरे की ओर बढ़ रहा है. अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए, तो टूटते रिश्ते को संभाला जा सकता है.

संवाद की कमी बन रही है सबसे बड़ा कारण

चाणक्य के अनुसार, जिस रिश्ते में बातचीत कम हो जाती है, वहां गलतफहमियां तेजी से बढ़ती हैं. अगर पति-पत्नी एक-दूसरे से अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं या बात करने से बचने लगे हैं, तो यह संकेत है कि रिश्ता कमजोर हो रहा है. संवाद की कमी रिश्ते में दूरी पैदा करती है.

छोटी बातों पर बढ़ रहा है गुस्सा

अगर मामूली बातों पर भी बहस और गुस्सा बढ़ने लगे, तो यह सामान्य नहीं है. चाणक्य कहते हैं कि जब धैर्य खत्म होने लगता है, तब प्रेम भी धीरे-धीरे कम होने लगता है. हर छोटी बात पर झगड़ा होना इस बात का संकेत है कि रिश्ते में संतुलन बिगड़ चुका है.

आर्थिक मामलों को लेकर तनाव

धन को लेकर असहमति भी रिश्ते को कमजोर कर सकती है. जब एक व्यक्ति ज्यादा खर्च करता है और दूसरा बचत पर जोर देता है, तो टकराव बढ़ता है. चाणक्य नीति के अनुसार, आर्थिक असंतुलन घर में तनाव और विवाद की बड़ी वजह बन सकता है.

सम्मान और विश्वास की कमी

रिश्ते की नींव विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है. अगर पति-पत्नी एक-दूसरे का सम्मान नहीं करते, दूसरों के सामने अपमान करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो यह रिश्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है. चाणक्य के अनुसार, जहां सम्मान नहीं होता, वहां प्रेम टिक नहीं सकता.

एक-दूसरे की भावनाओं को नजरअंदाज करना

जब पार्टनर एक-दूसरे की भावनाओं को समझना बंद कर देते हैं, तो रिश्ते में खालीपन आने लगता है. चाणक्य कहते हैं कि जो दंपति एक-दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को नहीं समझते, उनके बीच समस्याएं बढ़ती जाती हैं और अंत में रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है.

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चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेम, संवाद, विश्वास और समझ बेहद जरूरी हैं. अगर आपके रिश्ते में भी ये संकेत नजर आ रहे हैं, तो समय रहते संभलना जरूरी है. क्योंकि हर झगड़ा रिश्ता नहीं तोड़ता, लेकिन अनदेखी जरूर उसे खत्म कर सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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