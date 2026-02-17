By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Chanakya Niti: पुरुष तो यूं ही बदनाम हैं…इस मामले में महिलाएं होती हैं कई गुना आगे, जानेंगे तो रह जाएंगे दंग
नीति शास्त्र के महान आचार्य Chanakya ने मानव स्वभाव को बेहद स्पष्ट और निर्भीक शब्दों में समझाया है. एक प्रसिद्ध श्लोक में उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसे गुण बताए है जो पुरुषों से कई गुना आगे होती हैं.
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को कूटनीति, समाज और मनोविज्ञान का गहरा ज्ञाता माना जाता है. उनकी रचनाएं केवल शासन या राजनीति तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि आम जीवन की सच्चाइयों को भी उजागर करती हैं. चाणक्य नीति का एक श्लोक स्त्री-पुरुष के स्वभाव की तुलना करता है, जिसे आज भी चर्चा और बहस का विषय माना जाता है.
चाणक्य नीति का श्लोक
“स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा।
साहसं षड्गुणं चैव कामोष्टगुण उच्यते॥”
इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य चार ऐसे गुणों का उल्लेख करते हैं, जिनमें महिलाओं को पुरुषों से कई गुना अधिक बताया गया है.
भूख और ऊर्जा: दो गुणा
श्लोक के अनुसार महिलाओं की आहार-शक्ति दोगुनी मानी गई है. इसका सीधा अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि ऊर्जा, सहनशक्ति और जीवन को संभालने की क्षमता से है. परिवार, संतान और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में महिलाओं को अधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है.
बुद्धि: चार गुणा
चाणक्य महिलाओं की बुद्धि को पुरुषों से चार गुना बताते हैं.यहां बुद्धि का अर्थ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक समझ, सूझबूझ और परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता है. महिलाएं अक्सर बिना शोर किए समस्याओं का समाधान निकाल लेती हैं.
साहस: छ गुणा
भले ही शारीरिक बल की तुलना में महिलाएं कमजोर मानी जाएं, लेकिन साहस के मामले में चाणक्य उन्हें छह गुना आगे बताते हैं. कठिन समय में धैर्य रखना, अपमान सहकर भी परिवार और जीवन को संभालना इसी साहस का प्रमाण है.
कामभाव: अष्ट गुणा
सबसे अधिक चर्चा इसी पंक्ति को लेकर होती है. यहां कामभाव को केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई, लगाव और संबंधों की तीव्रता के रूप में समझा जाना चाहिए. महिलाएं रिश्तों में पूरी तरह समर्पित होती हैं, इसलिए यह भाव उनमें अधिक गहराई से प्रकट होता है.
क्या पुरुष सच में “बदनाम” हैं?
चाणक्य का उद्देश्य पुरुषों को नीचा दिखाना नहीं था. उनका संकेत यह था कि समाज ने कई बार पुरुषों पर ऐसे आरोप लगाए, जिनका मूल कारण स्त्री-पुरुष स्वभाव की सही समझ न होना है. यह श्लोक तुलना नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की व्याख्या करता है.
चाणक्य नीति का यह श्लोक बताता है कि स्त्री को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है. ऊर्जा, बुद्धि, साहस और भावनात्मक शक्ति इन सभी में महिलाएं समाज की रीढ़ रही हैं. शायद इसी कारण आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले यह बात स्पष्ट शब्दों में कह दी थी.
