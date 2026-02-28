By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Chanakya Niti: धन कमाने से पहले सीख लें ये 4 सूत्र, वरना पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं!
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने धन को सिर्फ कमाने की वस्तु नहीं, बल्कि संभालने और बढ़ाने की नीति बताया है. अगर ये चार नियम नहीं अपनाए, तो लक्ष्मी टिकती नहीं.
Chanakya Niti: धन हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा है. लेकिन क्या सिर्फ कमाना ही पर्याप्त है? मौर्य साम्राज्य के महामंत्री और महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट कहा है कि बिना अनुशासन और दूरदृष्टि के कमाया गया धन ज्यादा समय तक नहीं टिकता. आज के समय में भी उनकी बातें आर्थिक सफलता का मूलमंत्र मानी जा सकती हैं. अगर आप चाहते हैं कि पैसा आए भी और रुके भी, तो इन चार सूत्रों को समझना जरूरी है.
पहला सूत्र- आय से कम खर्च करें
चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह धीरे-धीरे कर्ज, तनाव और अपमान का शिकार हो जाता है. आधुनिक जीवनशैली में दिखावे की प्रवृत्ति व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है. इसलिए कमाई का एक हिस्सा बचत के लिए निश्चित करें. यही आदत भविष्य में आर्थिक मजबूती की नींव बनती है.
दूसरा सूत्र- शुद्ध साधनों से कमाई
नीति कहती है कि अन्याय, छल या बेईमानी से अर्जित धन अंततः दुख का कारण बनता है. ऐसा धन मानसिक शांति छीन लेता है और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है. चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है कि पवित्र साधनों से कमाया गया धन ही स्थायी सुख देता है और पीढ़ियों तक समृद्धि बनाए रखता है.
तीसरा सूत्र- संकट के लिए संचय
जीवन अनिश्चितताओं से भरा है. बीमारी, व्यापार में घाटा या अचानक आर्थिक संकट कभी भी आ सकता है. चाणक्य का मानना था कि समझदार व्यक्ति हमेशा भविष्य के लिए संचय करता है. आज की भाषा में इसे ‘इमरजेंसी फंड’ कहा जाता है. कमाई का कुछ प्रतिशत हिस्सा बचत में रखना बुद्धिमानी है.
चौथा सूत्र- धन का सही निवेश
आचार्य चाणक्य मानते हैं कि सिर्फ धन इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है. उसे सही दिशा में लगाना भी जरूरी है. शिक्षा, कौशल, व्यापार या संपत्ति में निवेश धन को बढ़ाने का माध्यम बनता है. निष्क्रिय पड़ा पैसा धीरे-धीरे अपनी शक्ति खो देता है. इसलिए धन को काम की जगह पर लगाइए, ताकि वह आपके लिए काम करे.
आचार्य चाणक्य की नीति आज भी बताती है कि धन लक्ष्य नहीं, साधन है. अनुशासन, संयम और दूरदृष्टि के साथ कमाया और संभाला गया पैसा ही स्थायी सुख और सम्मान देता है. वरना लक्ष्मी आती भी हैं और बिना आहट के चली भी जाती हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
