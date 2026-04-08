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Chanakya Niti: ज्ञान देने वाले ध्यान दें! चाणक्य से जुड़ा यह सच्चा किस्सा, नसीहत देने वालों की आंखें खोल देगा

Chanakya Niti: पूरी दुनिया को सुधारने की कोशिश करने वालों, पहले चाणक्य की यह बात सुन लो! रास्तों के कांटे साफ करने से बेहतर है पैरों में जूते पहन लेना.

(Ai Generated Image)

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को न केवल भारत का, बल्कि विश्व का महानतम कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और मार्गदर्शक माना जाता है. उनकी नीतियां और जीवन के अनुभव आज सदियों बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उस काल में थे. अक्सर हम देखते हैं कि लोग दूसरों की कमियां निकालने और उन्हें सुधारने की नसीहत देने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन चाणक्य के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग यह बताता है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है.

यह किस्सा उस समय का है जब चाणक्य एक घने जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे. उनकी विद्वत्ता और ज्ञान की चर्चा चारों ओर थी, इसलिए दूर-दूर से लोग उनसे परामर्श और शिक्षा लेने के लिए आते थे.

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पथरीला रास्ता और लोगों का कष्ट

जिस स्थान पर आचार्य की कुटिया थी, वह मार्ग बेहद दुर्गम था. पूरा इलाका नुकीले पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ था. उस काल में लोग प्रायः नंगे पैर ही चला करते थे. ऐसे में जो भी व्यक्ति चाणक्य तक पहुंचता, उसके पैर पत्थरों से टकराकर और कांटों से छिलकर लहूलुहान हो जाते थे. लोगों को आचार्य के पास पहुंचने के लिए भारी शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता था.

एक दिन कुछ लोग बड़ी कठिनाइयों को पार कर चाणक्य के पास पहुंचे. उनके पैरों से खून बह रहा था और वे काफी थके हुए थे. वहां पहुंचते ही उनमें से एक व्यक्ति ने व्यथित होकर आचार्य से कहा, ‘गुरुजी, आपके पास पहुंचने का मार्ग बहुत कष्टदायक है. पत्थरों और कांटों ने हमें बुरी तरह घायल कर दिया है. आप महाराज के प्रिय हैं, तो क्यों न आप उनसे कहकर यहां की जमीन को चमड़े से ढकवाने की व्यवस्था करा दें? यदि पूरी जमीन पर चमड़ा बिछ जाएगा, तो लोगों को बहुत आराम होगा और वे बिना किसी कष्ट के आप तक पहुंच सकेंगे.’

चाणक्य की मुस्कान और अनमोल सीख

उस व्यक्ति की बात सुनकर आचार्य चाणक्य मंद-मंद मुस्कुराने लगे. उन्होंने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, ‘महाशय, समस्या का समाधान केवल यहीं चमड़ा बिछाने से नहीं होगा. इस संसार में अनगिनत मार्ग हैं जो पथरीले और कंटीले हैं. यदि आप हर जगह चमड़ा बिछाने की सोचेंगे, तो यह पूरी तरह असंभव है. न तो इतना चमड़ा उपलब्ध होगा और न ही पूरी दुनिया की धरती को ढकना व्यावहारिक है.’

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चाणक्य ने आगे एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया. उन्होंने कहा, ‘पूरे विश्व में चमड़ा बिछाने के बजाय, यदि आप लोग चमड़े के टुकड़ों से अपने पैरों को ही सुरक्षित कर लें, तो आप न केवल इस पथ, बल्कि दुनिया के हर पथरीले और कंटीले रास्ते के प्रकोप से बच सकते हैं.’

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दूसरों को नहीं, खुद को सुधारें

उस व्यक्ति को अपनी भूल का अहसास हुआ और उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि वह अब ऐसा ही करेगा. इसके बाद चाणक्य ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जीवन का सबसे बड़ा सार समझाया. उन्होंने कहा, इस बात के पीछे एक गहरा दर्शन छिपा है. अक्सर इंसान परिस्थितियों को बदलने या दूसरों को सुधारने की कोशिश में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है. उसे लगता है कि दुनिया बदल जाएगी तो उसके दुख कम हो जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपके लिए दुनिया अपने आप बदल जाती है. दूसरों को नसीहत देने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाता, लेकिन जो स्वयं के आचरण को सुधारता है और खुद पर काम करता है, वह कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाता है.

चाणक्य का यह किस्सा सिखाता है कि सफलता और सुख का मार्ग आत्म-सुधार (Self-improvement) से होकर गुजरता है. अगर हम खुद को परिस्थितियों के अनुसार मजबूत बना लें और अपने भीतर बदलाव लाएं, तो बाहर की बाधाएं हमें कभी नहीं रोक पाएंगी. विजय हमेशा उन्हीं की होती है जो शिकायत करने के बजाय खुद को कार्य के योग्य बनाते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.