Chanakya Niti: चाणक्य नीति का ये राज जान लिया तो कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा

Chanakya Niti: राजनीति के महामंत्री और कूटनीति के जनक चाणक्य ने सदियों पहले इंसान की फितरत को पढ़ लिया था. उनकी बताई एक नीति आज भी उतनी ही सटीक है. जो खुद को समझ लेता है, उसे कोई मोहरा नहीं बना सकता. सवाल है, क्या आप इस राज को जानते हैं?

इतिहास गवाह है कि जिसने खुद को पहचाना, वही दूसरों की चालों से बचा. चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार-बार चेताया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक जो परिस्थितियों को समझते हैं और दूसरे जो परिस्थितियों का शिकार बन जाते हैं.

चाणक्य नीति कहती है कि “जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी का ज्ञान नहीं, उसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है.” यही वह राज है, जो अगर समझ लिया जाए तो कोई भी आपको भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता.

खुद की कमजोरियों को पहचानना क्यों ज़रूरी?

अक्सर लोग दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं. चाणक्य के अनुसार, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आत्म-जागरूकता है. अगर आपको पता है कि आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं या तारीफ सुनकर पिघल जाते हैं तो समझ लीजिए यही वो दरवाज़े हैं, जिनसे लोग अंदर घुसते हैं.

आंख बंद करके भरोसा खतरनाक

चाणक्य नीति में साफ लिखा है कि “अत्यधिक विश्वास और अत्यधिक मोह व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं ” यानी अगर आप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं या रिश्तों में जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं, तो सामने वाला आपकी इसी भावना का फायदा उठा सकता है.

रणनीति क्या हो?

चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति तीन काम करता है

अपनी कमजोरी छुपाता है.

अपनी ताकत को बढ़ाता है.

सामने वाले की नीयत को परखता है.

अगर आप हर परिस्थिति में खुद को नियंत्रित रखते हैं, तो कोई भी आपको भावनात्मक ब्लैकमेल या लालच के जाल में नहीं फंसा सकता.

आज के दौर में क्यों ज़रूरी है ये नीति?

आज सोशल मीडिया का जमाना है. लोग लाइक्स, तारीफ और दिखावे के लिए कुछ भी कर जाते हैं. ऐसे में अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ दूसरों को खुश करना है, तो आप अनजाने में खुद को कमजोर बना रहे हैं. चाणक्य की नीति आज भी यही कहती है पहले खुद को मजबूत बनाओ, तभी दुनिया का सामना कर पाओगे.

इस्तेमाल होने से कैसे बचें?

हर निर्णय भावनाओं में आकर न लें.

हर किसी को अपनी निजी बातें न बताएं.

जरूरत से ज्यादा उपलब्ध (Available) न रहें.

‘ना’ कहना सीखें.

चाणक्य का सबसे बड़ा राज यही है जो व्यक्ति आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण को समझ लेता है, उसे कोई मोहरा नहीं बना सकता. अंत में यही कहा जा सकता है कि चाणक्य नीति सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक गाइड है. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको इस्तेमाल न करे, तो सबसे पहले खुद को समझिए. क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी की कमान सिर्फ आपके हाथ में होगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

