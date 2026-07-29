Chankya Guru Mantra: सफलता का अचूक गुरूमंत्र! चाणक्य ने एक श्लोक में दे दिया विद्यार्थी जीवन का पूरा ज्ञान

Chanakya Niti For Student: आचार्य चाणक्य के इस एक श्लोक में छिपा है विद्यार्थी जीवन की सफलता का पूरा राज. जानिए वे 5 अचूक गुरूमंत्र जो हर छात्र को बनाएंगे कामयाब.

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Chanakya Niti

आचार्य चाणक्य के इस प्रसिद्ध श्लोक में छिपे हैं सफलता और विद्यार्थी जीवन के 5 अचूक गुरूमंत्र.

कौवे जैसी कोशिश और बगुले जैसी एकाग्रता से हर कठिन लक्ष्य को आसानी से किया जा सकता है हासिल.

संतुलित खान-पान और सजगता से शरीर में आलस्य दूर होता है और दिमाग तेज बनता है.

लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने कंफर्ट जोन और अतिरिक्त आराम का त्याग करना बेहद जरूरी है.

Chanakya Niti For Student: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास का सबसे महान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और समाज सुधारक माना जाता है. उनकी नीतियां सदियों पुरानी होने के बावजूद आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं. विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन और करियर निर्माण के मामले में चाणक्य के विचार किसी रामबाण से कम नहीं हैं. आज के इस दौर में जहां हर युवा जीवन में सफल होना चाहता है, वहीं सही मार्गदर्शन के अभाव में कई बार लोग भटकाव का शिकार हो जाते हैं.

कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता हाथ न लगने पर आचार्य चाणक्य का एक प्रसिद्ध श्लोक हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है. यह श्लोक न केवल एक अच्छे विद्यार्थी के पांच बुनियादी लक्षणों को परिभाषित करता है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने का अचूक गुरूमंत्र भी है

“काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च।

अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं॥”

आइए आचार्य चाणक्य के इन पांच गहरे और प्रभावशाली सूत्रों को विस्तार से समझते हैं, जो विद्यार्थी जीवन की हर मुश्किल को चुटकियों में आसान बना सकते हैं.

काक चेष्टा (कौवे जैसी कोशिश और जिद)

चाणक्य नीति के अनुसार, एक सफल छात्र या व्यक्ति में कौवे जैसी कोशिश होनी चाहिए. कौवे को उसकी चालाकी और लगातार प्रयास के लिए जाना जाता है. प्यासे कौवे की प्रसिद्ध कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें वह पानी तक पहुंचने के लिए एक-एक कंकड़ चुनकर डालता है ठीक उसी तरह, जीवन में या पढ़ाई के दौरान जब रास्ते कठिन हों और संसाधन सीमित हों, तब भी हार न मानना और लगातार नए विकल्पों की तलाश करते रहना ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है.

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बको ध्यानं (बगुले जैसी एकाग्रता और फोकस)

आज के डिजिटल युग में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भटकाव (Distraction) की है. सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अनावश्यक चीजें छात्रों का ध्यान भटका देती हैं. ऐसे में चाणक्य का दूसरा सूत्र यानी ‘बगुले जैसा ध्यान’ बेहद काम आता है. बगुला नदी के किनारे घंटों एक पैर पर खड़ा रहता है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ पानी में अपनी मछली पर होता है. छात्र को भी अपनी पढ़ाई के दौरान बाहरी दुनिया से कटकर अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए.

स्वान निद्रा (सजग और सतर्क रहना)

‘स्वान’ यानी कुत्ते जैसी नींद का शाब्दिक अर्थ बहुत हल्की नींद से है. कुत्ता गहरी नींद में होने के बावजूद हल्की सी आहट पर भी तुरंत सतर्क हो जाता है. इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि एक विद्यार्थी को हमेशा अपने भविष्य, अपने पाठ्यक्रम और अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति पूरी तरह सजग और चौकस रहना चाहिए. अत्यधिक आलस्य और कुंभकर्ण जैसी नींद इंसान को उसके सपनों से दूर कर देती है.

अल्पहारी (संयमित और संतुलित खान-पान)

हम क्या खाते हैं, इसका सीधा असर हमारे शरीर और दिमाग पर पड़ता है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अल्पहारी यानी आवश्यकतानुसार और संतुलित भोजन करना चाहिए. आवश्यकता से अधिक या वसायुक्त भोजन खाने से शरीर में भारीपन और आलस्य पैदा होता है, जिससे पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता. एक हल्का, सात्विक और संतुलित आहार दिमाग को तेज, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखता है.

गृहत्यागी (सुविधाओं और मोह का त्याग)

पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ‘गृहत्यागी’. प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपना घर छोड़कर गुरुकुल जाना पड़ता था. आज के संदर्भ में इसका अर्थ अपने ‘कंफर्ट जोन’ (आराम के दायरे) का त्याग करना है. जो छात्र अपने ऐशो-आराम, मोबाइल की लत और अनावश्यक मोह-माया को छोड़कर अपने कड़े अनुशासन और कर्तव्यों को प्राथमिकता देता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती.

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संक्षेप में कहें तो आचार्य चाणक्य का यह श्लोक महज कुछ शब्दों का एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है. जो विद्यार्थी या युवा इन पांच गुणों कौवे जैसी निरंतर कोशिश, बगुले जैसी एकाग्रता, कुत्ते जैसी सजगता, संतुलित आहार और आराम के त्याग को अपने दैनिक जीवन में ढाल लेता है, उसे आने वाली हर चुनौती आसान लगने लगती है. आज की इस प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में यदि सफलता की इबारत लिखनी है, तो चाणक्य के ये पांच गुरूमंत्र आपके मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.