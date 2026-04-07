Chanakya Niti: 'काक चेष्टा, बको ध्यानं...' कलयुग में सफल होना है तो अपनाएं चाणक्य के ये 5 सूत्र, हर मुश्किल होगी ढेर!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के वे 5 गुप्त सूत्र जो कलयुग की हर मुश्किल को आसान बना देंगे. जानिये 'काक चेष्टा' और 'बको ध्यानं' का असली अर्थ और सफलता का मंत्र.

Published date india.com Published: April 7, 2026 5:30 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Chanakya Niti: 'काक चेष्टा, बको ध्यानं...' कलयुग में सफल होना है तो अपनाएं चाणक्य के ये 5 सूत्र, हर मुश्किल होगी ढेर!
(Ai Generated Image)

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की नीतियां सदियों पहले जितनी प्रासंगिक थीं, आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं. अक्सर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा और सटीक रणनीति के अभाव में असफल हो जाते हैं. चाणक्य ने एक प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से सफलता के पांच ऐसे अचूक लक्षण बताए हैं, जिन्हें यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवनशैली में उतार ले, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसके सामने घुटने टेक देगी.

चाणक्य नीति का श्लोक

“काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च।

अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं॥”

काक चेष्टा- कौवे जैसी कोशिश

चाणक्य ने सफलता का पहला गुण बताया है काक चेष्टा. आपने बचपन में ‘प्यासे कौवे’ की कहानी सुनी होगी, जो घड़े के तल में पड़े पानी को ऊपर लाने के लिए एक-एक कंकड़ चुनकर डालता है. ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ‘रिसोर्स मैनेजमेंट’ और ‘निरंतर प्रयास’ का अद्भुत उदाहरण है. आज के दौर में इसका अर्थ है हार न मानना. यदि एक रास्ता बंद हो, तो अपनी चतुराई से दूसरा रास्ता तलाशना.

बको ध्यानं- बगुले जैसा ध्यान

दूसरा सूत्र है एकाग्रता. एक बगुला नदी के बीच में एक पैर पर खड़ा रहता है. उसकी नजर सिर्फ अपने शिकार पर होती है. कलयुग में हमारा ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया और मानसिक तनाव बहुत कुछ है.चाणक्य कहते हैं कि सफल वही है जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर बगुले की तरह स्थिर हो.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

स्वान निद्रा- कुत्ते जैसी नींद

यहां ‘स्वान’ यानी कुत्ते जैसी नींद का अर्थ है सजगता. एक कुत्ता गहरी नींद में होने के बावजूद हल्की सी आहट पर तुरंत जाग जाता है. सफल होने के लिए व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. आपको अपने आस-पास होने वाले बदलावों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए.

अल्पहारी- कम खाने वाला

चाणक्य के अनुसार, विद्यार्थी और साधक को उतना ही भोजन करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो. अधिक भोजन आलस्य और नींद को आमंत्रण देता है, जिससे कार्यक्षमता घटती है. हल्का शरीर और संतुलित आहार ही तेज दिमाग को जन्म देता है.

गृहत्यागी- मोह का त्याग

इसका अर्थ घर छोड़ना नहीं, बल्कि सुख-सुविधाओं का मोह त्यागना है. आचार्य चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति केवल आराम में लिपटा रहता है, वह कभी इतिहास नहीं रच सकता. बड़ी उपलब्धि के लिए घर की सुख-शांति से ऊपर उठकर संघर्ष के मैदान में उतरना ही पड़ता है.

ये 5 सूत्र किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने की क्षमता रखते हैं. यदि आप इन गुणों को अपना लेते हैं, तो कलयुग की हर मुश्किल आपके सामने छोटी साबित होगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.