चाणक्य नीति: बच्चों के सामने गलती से भी नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें, पलभर में खत्म हो जाएगा मान-सम्मान

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई नीतियों पर चलकर आप जीवन को सही ढंग से जीने के साथ ही सफलता भी हासिल कर सकते हैं.

Chanakya Niti: कुशल राजनीतिज्ञ और चतुर कूटनीतिज्ञ के तौर पर प्रचलित आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति में जीवन से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र किया है. जो कि उनके स्वंय के अनुभव पर आधारित हैं और (Chanakya Niti About Life) उन्हें अपनाकर कई लोगों ने जीवन में सफलताएं हासिल की हैं. (Chanakya Niti in Hindi) चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि माता-पिता को अपने बच्चों के सामने बात करते समय कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए. क्योंकि आपके द्वारा की गई गलतियां बच्चों पर गलत प्रभाव डालेंगी और साथ ही आपका मान-सम्मान भी चला जाएगा. आइए जानते हैं बच्चों के सामने कौनसी बातें नहीं करनी चाहिए.

भाषा का रखें विशेष

आचार्य चाणक्य के अनुसार भाषा पर संयम होना सबसे महत्वपूर्ण है. खासतौर पर बच्चों के सामने बात करते समय भाषा में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उनके सामने अच्छी भाषा का उपयोग करें क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं वहीं अपनाते भी हैं.

एक-दूसरे की कमियां

अक्सर पति-पत्नी के बीच हो जाते हैं जो आम बात है लेकिन इस दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने गलती से भी एक-दूसरे की कमियां न निकालें. क्योंकि ऐसा करने से बच्चों की नजरों में सम्मान कम हो जाता है.

एक-दूसरे के प्रति सम्मान

चाणक्य नीति के अनुसार आपस में बातचीत करते समय माता-पिता को एक-दूसरे के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखना चाहिए. भूलकर भी अपमानजनक बात या अपशब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. एक-दूसरे के प्रति आदर का भाव रखने से बच्चे भी यही सीखेंगे.

न करें हाथापाई

कुछ अभिभावक आपसी लड़ाई के समय एक-दूसरे के साथ हाथापाई पर उतर आते हैं और बच्चों के सामने ऐसा करना बेहद ही गलत है. चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप बच्चों के सामने मारपीट करते हैं तो उनकी नजरों में आपका सम्मान खत्म हो जाएगा.

झूठ बोलने से बचें

आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति में बताया है कि माता-पिता को कभी भी बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए. क्योंकि आपकी यह गलती बच्चों की आदत बन सकती है. इसलिए थोड़े सावधान रहें.

