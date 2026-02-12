Hindi Faith Hindi

Chankya Niti: प्यार करने वालों को चाणक्य की नसीहत...प्यार करें, लेकिन प्यार में ये 5 बातें कभी न भूलें

Chankya Niti: चाणक्य की नसीहत साफ है प्यार करने से मना नहीं है, लेकिन बिना समझ, संयम और आत्मसम्मान के किया गया प्रेम जीवन को अस्थिर बना सकता है. अगर प्रेम में विवेक, संतुलन और सम्मान बना रहे, तो वही प्रेम शक्ति बनता है, कमजोरी नहीं.

Chankya Niti: आचार्य चाणक्य को अक्सर राजनीति और रणनीति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उनकी नीति में रिश्तों और प्रेम को लेकर भी गहरी समझ मिलती है. चाणक्य मानते थे कि प्यार जरूरी है, लेकिन अगर उसमें विवेक, संयम और आत्मसम्मान न हो तो वही प्यार जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है इसलिए उन्होंने प्रेम को लेकर कुछ सख्त लेकिन सच्ची नसीहतें दी हैं.

अंधे प्रेम में विवेक न खोएं

चाणक्य नीति के अनुसार प्रेम में सबसे बड़ा खतरा है विवेक का नष्ट होना. जब इंसान बिना सोचे-समझे किसी पर निर्भर हो जाता है, तो वह अपने निर्णय लेने की शक्ति खो देता है. चाणक्य कहते हैं कि प्रेम करें, लेकिन इतना नहीं कि सही-गलत का अंतर ही मिट जाए. विवेक के बिना किया गया प्रेम अंततः पीड़ा देता है.

आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं

चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जिस प्रेम में आपका आत्मसम्मान बार-बार आहत हो, वह प्रेम नहीं, बंधन है. अगर कोई रिश्ता आपको छोटा महसूस कराए, आपकी बातों को बार-बार नजरअंदाज करे, तो वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है. सच्चा प्यार बराबरी और सम्मान पर टिका होता है.

विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा घातक है

चाणक्य नीति सिखाती है कि भरोसा रिश्ते की नींव है, लेकिन बिना जांच-परख का विश्वास भविष्य में बड़ा धोखा दे सकता है. प्रेम में आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले व्यक्ति के कर्म, स्वभाव और आचरण को समझना जरूरी है. चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान वही है जो दिल से पहले बुद्धि से सोचता है.

अत्यधिक आसक्ति रिश्ते को कमजोर करती है

चाणक्य कहते हैं कि अति हर जगह विनाश का कारण बनती है प्रेम में भी. जरूरत से ज्यादा लगाव इंसान को भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है. जब पूरा जीवन एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमने लगे, तो वही प्रेम भय और असुरक्षा में बदल जाता है. संतुलन ही स्थायी प्रेम की पहचान है.

प्रेम जीवन का हिस्सा हो, लक्ष्य नहीं

चाणक्य नीति के अनुसार प्रेम जीवन को सुंदर बनाता है, लेकिन अगर वही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए, तो पतन तय है. करियर, कर्तव्य, आत्मविकास और समाज इन सबकी अनदेखी कर सिर्फ प्रेम में डूब जाना व्यक्ति को कमजोर बना देता है. सच्चा प्रेम वही है जो जीवन को आगे बढ़ाए, न कि रोक दे.

