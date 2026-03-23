  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Chanakya Niti Those Whose Lives Are Blessed With These Three Forms Of Happiness Experience A Glimpse Of Heaven Right Here On Earth

Chanakya Niti: जिसके जीवन में हो ये 3 सुख, ऐसे लोगों को पृथ्वी पर ही हो जाते हैं स्वर्ग के दर्शन

Chanakya Niti: चाणक्य ने सिर्फ साम्राज्य ही नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों को भी अपने ग्रंथों में उजागर किया. उनकी नीति के अनुसार कुछ ऐसे गुण हैं, जो किसी व्यक्ति को जीते जी स्वर्ग के समान सुख और सम्मान दिला देते हैं.

Published date india.com Published: March 23, 2026 10:22 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Chanakya Niti: जिसके जीवन में हो ये 3 सुख, ऐसे लोगों को पृथ्वी पर ही हो जाते हैं स्वर्ग के दर्शन

Chanakya Niti: प्राचीन राजनीति और जीवन दर्शन के अद्भुत ज्ञाता चाणक्य ने सिर्फ साम्राज्य नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों का भी वर्णन किया. उनकी नीति के अनुसार कुछ ऐसे गुण हैं जो किसी व्यक्ति को जीते जी स्वर्ग के समान फल दिलाते हैं. ये गुण केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक संतुलन से जुड़े हैं.

वश में पुत्र- सुख और सौभाग्य की कुंजी

चाणक्य का मानना था कि जिस व्यक्ति का बेटा वश में रहता है, उसका जीवन स्वर्ग के समान होता है. वश में रहने का मतलब सिर्फ आज्ञाकारी होना नहीं, बल्कि संस्कारित और समझदार होना है. ऐसे पुत्र या पुत्री अपने माता-पिता का मार्गदर्शन करते हैं और उनके धर्म-कर्म का पालन करते हैं।. परिवार में संतुलन और सुख शांति इसी से बनता है.

पति-पत्नी का सहयोग- परिवार में सौभाग्य का आधार

चाणक्य नीति में दूसरा महत्वपूर्ण गुण है जीवनसाथी का सहयोग. यदि पत्नी या पति अपने जीवनसाथी की इच्छाओं का सम्मान करता है और धर्म, संस्कार के अनुरूप काम करता है, तो परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. यह सहयोग केवल शादीशुदा संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि सभी पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य लाता है.

धन और संपत्ति

तीसरा गुण है धन की कोई कमी न होना. चाणक्य कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने प्रयास और ईमानदारी से संपन्न है, उसे स्वर्ग के समान सुख और सम्मान प्राप्त होता है. धन का सही प्रयोग और समाज में उसका सकारात्मक योगदान व्यक्ति को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों दृष्टि से समृद्ध बनाता है.

जीवन में इन गुणों को अपनाना क्यों जरूरी है

स्वर्ग केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली जगह नहीं है.चाणक्य के अनुसार जीवन में संतुलन, गुण और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीते जी भी स्वर्ग का अनुभव करता है. पुत्र, पत्नी/पति और संपत्ति ये तीनों मिलकर व्यक्ति के जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.