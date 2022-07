Chanakya Niti: चाणक्य नीति में आपको जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी. आचार्य चाणक्य ने जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए कई उपयोगी सुझाव दिए हैं, जिनका लाभ उठाकर आप सफल जीवन की आनंद ले सकते हैं. किसी व्यक्ति के जीवन में जीवनसाथी का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है, (Chanakya Niti For Marriage) क्योंकि एक साथी जीवनभर आपके सुख-दुख का (Tips For Better Life Partener) हिस्सेदार बनता है. ऐसे में यदि गलत जीवनसाथी मिल जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है. चाणक्य नीति में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका उपयोग कर आप एक बेहतर जीवनसाथी का चयन कर सकते हैं.Also Read - सोमवार के उपाय: मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए सोमवार की शाम को करें ये विशेष उपाय, कभी नहीं होगी धन की कमी

शादी करते समय दबाव से रहें दूर

चाणक्य नीति के अनुसार जीवनसाथी का चयन कभी ​भी किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए. क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी का फैसला होता है और एक छोटी सी गलती की वजह से आपको जीवनभर पछताना पड़ सकता है. इसलिए कोई भी बिना किसी दबाव के लेना चाहिए.

व्यक्ति के गुणों पर दें ध्यान

अक्सर विवाह के समय घरवाले यही कहते हैं कि लड़का या लड़की बहुत सुदंर हैं शादी के लिए हां कर दो. जबकि आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की सुंदर होना शादी का पैमाना नहीं है, बल्कि शादी के लिए महिला या पुरुष के गुण व संस्कार देखने जरूरी हैं.

जीवनसाथी की व्यवहार

जीवनसाथी का चयन करते समय आपको यह देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में धैर्य कितना है. क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को सरलता से पार कर सकता है. साथ ही व्यक्ति में मधुर वाणी का होना भी जरूरी है. मधुर बोलने वाले व्यक्ति परिवार में प्यार बनाए रखते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. India.Com इसकी पुष्टि ​नहीं करता. इन्हें अपनाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.