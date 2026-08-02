Chandra Gochar 2026: अगस्त के पहले हफ्ते बदलेगी चंद्रमा की चाल, ग्रहण और विष योग का डबल असर... 3 राशियों के लिए रेड फ्लैग

Grahan,Vish Yog 2026: अगस्त 2026 का पहला सप्ताह वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस दौरान चंद्रमा लगातार दो अशुभ योगों का निर्माण करेंगे. सबसे पहले 31 जुलाई से 2 अगस्त तक राहु और चंद्रमा की युति से ग्रहण योग प्रभावी रहेगा. इसके तुरंत बाद 2 अगस्त को दोपहर 3:24 बजे से चंद्रमा शनि के साथ युति करेंगे, जिससे विष योग का निर्माण होगा. यह योग 4 अगस्त की रात 9:52 बजे तक प्रभावी रहेगा. खास बात यह है कि इन दोनों योगों के बीच 3 अगस्त को श्रावण सोमवार और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग भी पड़ रहा है, इसलिए ज्योतिषाचार्य इस अवधि को विशेष महत्व का मान रहे हैं.
इसे भी पढ़ें: Friendship day 2026: भाग्य से मिलते हैं ऐसे 3 मित्र, चाणक्य और विदुर की सलाह…कभी न खोएं इनका साथ
वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा सबसे तेज गति से राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं. अगस्त की शुरुआत में चंद्रमा पहले कुंभ राशि में राहु के साथ युति करेंगे, जिससे ग्रहण योग बनेगा. ग्रहण योग समाप्त होते ही चंद्रमा शनि के प्रभाव में आ जाएंगे और विष योग का निर्माण होगा यानी महीने के पहले चार दिनों तक चंद्रमा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे, जिसका असर कुछ राशियों के जातकों पर सामान्य से अधिक देखने को मिल सकता है.
ज्योतिष शास्त्र में राहु और चंद्रमा की युति को ग्रहण योग कहा जाता है. यह योग मानसिक भ्रम, निर्णय लेने में असमंजस और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है. वहीं चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाला विष योग कार्यों में देरी, मानसिक दबाव, जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी और तनाव का संकेत माना जाता है. हालांकि इन योगों का प्रभाव हर व्यक्ति पर समान नहीं होता, बल्कि उसकी जन्म कुंडली और ग्रह दशा के अनुसार बदल सकता है.
मेष राशि: कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचें. किसी भी नए निवेश, साझेदारी या बड़े आर्थिक फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करें। अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखें.
कर्क राशि: भावनात्मक फैसले लेने से बचें। परिवार और कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें.
मकर राशि: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नौकरी और कारोबार में चुनौतियां सामने आ सकती हैं. किसी पुराने विवाद या लंबित काम के कारण दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए संयम के साथ निर्णय लें.
इसे भी पढ़ें: Aaj Ka Rashifal 2 August 2026: मेष और मकर राशि वालों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, दफ्तर से व्यापार तक होगी बल्ले-बल्ले!
इस बार 3 अगस्त को श्रावण सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ रहे हैं. सावन सोमवार पर भगवान शिव की पूजा और नाग पंचमी पर नाग देवता की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है.
इसे भी पढ़ें: Numerology: दोस्ती की दुनिया के ‘Social Butterfly’ होते हैं इस मूलांक के लोग! जन्मतिथि से जानिए क्या आप भी हैं इस लिस्ट में?
ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रहण योग और विष योग को भय का कारण नहीं मानना चाहिए. ये योग संभावित परिस्थितियों की ओर संकेत करते हैं. यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, तो इन योगों का प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है. इसलिए इस अवधि में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और मानसिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें. धार्मिक आस्था रखने वाले लोग भगवान शिव की उपासना और ध्यान-योग के माध्यम से भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें