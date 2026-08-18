EnglishHindi

Chandra Gochar 2026: चंद्रमा बदलेंगे राशि, बढ़ेगी बेचैनी! अगले 2 दिन इन 3 राशियों के लिए हाई अलर्ट

Chandra Gochar 2026: 18 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को अगले 2 दिन सावधान रहने की सलाह दी जाती है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 18, 2026, 7:06 PM IST
CHANDRA GOCHAR
CHANDRA GOCHAR

चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर.

मेष, मिथुन और वृश्चिक रहें सावधान.

और पढ़ें: Chandra Gochar 2026: अगस्त के पहले हफ्ते बदलेगी चंद्रमा की चाल, ग्रहण और विष योग का डबल असर... 3 राशियों के लिए रेड फ्लैग

अगले 2 दिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं, मानसिक स्थिति और संवेदनशीलता का कारक माना गया है. यही वजह है कि चंद्रमा की राशि परिवर्तन को कुंडली के साथ-साथ दैनिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला माना जाता है. 18 अगस्त 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं. वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीच का माना जाता है. ऐसे में इस गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खासतौर पर मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को अगले करीब दो दिनों तक अपने व्यवहार, फैसलों और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

वृश्चिक राशि में होंगे चंद्रमा

वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा करीब ढाई दिन में राशि परिवर्तन करते हैं. 18 अगस्त को चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. वृश्चिक चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस स्थिति में व्यक्ति के मन में अस्थिरता, बेचैनी और भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ सकते हैं. हालांकि किसी व्यक्ति पर गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली में चंद्रमा की स्थिति और अन्य ग्रहों के संबंध पर भी निर्भर करता है.

इसे भी पढ़ें: Budh Asta 2026: बुध हुए अस्त, अब रहें सावधान! ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का यह गोचर मानसिक और निजी मामलों में उतार-चढ़ाव ला सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. काम के दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. किसी करीबी व्यक्ति से बातचीत करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रिया रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकती है. आर्थिक मामलों में भी बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को इस दौरान करियर और कामकाज से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी. कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर दबाव महसूस हो सकता है. मन में एक साथ कई विचार चलने से निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से बहस करने के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखने की कोशिश करें. निवेश या बड़े आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें.

इसे भी पढ़ें: Kalki Jayanti 2026: क्या यही है कल्कि अवतार का वह सफ़ेद घोड़ा, जिसमें छिपा है उनके आने का समय?

वृश्चिक राशि

चंद्रमा का गोचर सीधे वृश्चिक राशि में होने के कारण इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक महसूस हो सकता है. मूड में अचानक बदलाव, बेचैनी या किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने की स्थिति बन सकती है. निजी रिश्तों में भी भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. अगले दो दिनों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा. नींद और आराम पर भी ध्यान देना जरूरी होगा.

क्या करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को मजबूत और मन को शांत रखने के लिए भगवान शिव की उपासना करना शुभ माना जाता है. सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना और शिव मंत्र का जाप करना लाभकारी माना जाता है. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान करना भी चंद्रमा से जुड़े पारंपरिक उपायों में शामिल है.

इसे भी पढ़ें: Numerology: इन मूलांकों की जोड़ी में है प्यार की गारंटी! रिश्ता होगा पुराना, लेकिन मोहब्बत रहेगी हमेशा नई-नई

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.