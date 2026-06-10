Chandra Gochar 2026: परमा एकादशी के दिन बन रहा है महालक्ष्मी योग...मेष समेत इन 4 राशियों की लगेगी लॉटरी, शुरू होंगे अच्छे दिन

Chandra Gochar 2026: पंचांग के अनुसार 11 जून 2026, गुरुवार को चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे. जिसके बाद महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा और यह योग कई राशियों के लिए बेहद लकी साबित होगा.

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Chandra Gochar 2026

Chandra Gochar 2026: हिंदू धर्म में अधिकमास की परमा एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है. पंचांग के अनुसार 11 जून 2026, गुरुवार के दिन परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा लेकिन इस बार यह एकादशी सामान्य नहीं है. क्योंकि इस दिन सुबह 8 बजकर 17 मिनट पर चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं. जिसके बाद चंद्रमा और मंगल मेष राशि में युति बनाएंगे और इससे महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में महालक्ष्मी योग को बेहद शुभ और दुर्लभ माना जाता है.

बदलेगी कुछ राशियों की किस्मत

ग्रह-नक्षत्रों की यह अनोखी चाल कुछ चुनिंदा राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होती. चंद्र गोचर के बनने वाला महालक्ष्मी योग कुछ राशियों के लिए बेहद ही चमत्कारी साबित होगा. मां लक्ष्मी की कृपा से इन राशियों के लोगों की बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. आइए जानते हैं किन राशि के लिए गेम चेंजर साबित होगा महालक्ष्मी योग?

मेष राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11 जून को महालक्ष्मी योग का निर्माण मेष राशि में हो रहा है और इसलिए इस राशि पर महालक्ष्मी योग का शुभ प्रभाव पड़ेगा. इस राशि के लोगों का रूका हुआ धन वापस आएगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. शादीशुदा जिंदगी में भी खुशियां आएंगी और जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए भी परमा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ साबित होने वाला है क्योंकि इस राशि के जातकों पर महालक्ष्मी योग का असर देखने को मिलेगा. महालक्ष्मी योग के प्रभाव से कर्क राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और करियर के क्षेत्र में भी सफलता हासिल हो सकती है. अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और परिवार में भी सकारात्मक माहौल रहेगा.

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सिंह राशि

महालक्ष्मी योग का निर्माण सिंह राशि वालों की भी लाइफ बदल देगा. इस राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस आ सकता है. अगर आपने पहले कहीं निवेश किया था तो आपको उससे लाभ मिल सकता है. करियर में सफलता मिलेगी और जीवन को नई उड़ान मिलेगी.

मीन राशि

परमा एकादशी और महालक्ष्मी योग का यह संयोग मीन राशि वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. इस राशि जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं उन्हें मनचाही नौकरी मिल सकती है और वहीं नौकरीपेश लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. धन लाभ के नए योग बनेंगे जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.