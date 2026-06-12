  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Chandra Gochar 2026 Zodiac Effects Kal Subah Khulegi In Rashiyon Ki Kismat Hoga Dhan Labh

Chandra Gochar 2026: कल सुबह खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे! वृषभ समेत इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, पैसों से भर जाएगी तिजोरी

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल यानि 13 जून का दिन कुछ राशियों के लिए गेम चेंजर साबिज होगा और इन राशियों धन की देवी मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाएंगी.

Written by: Renu Yadav
Published: June 12, 2026, 7:05 PM IST
Chandra Gochar 2026: कल सुबह खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे! वृषभ समेत इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, पैसों से भर जाएगी तिजोरी
Chandra Gochar 2026

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. जब भी मन और भावनाओं के कारक चंद्रमा अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. कल सुबह चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है जो कि कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. इस गोचर के साथ ही कुछ राशियों के जातकों के जीवन से परेशानियां खत्म होंगी और बंद किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे. आइए जानते हैं कल सुबह होने वाले इस चंद्र गोचर से किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है.

कल कितने बजे होगा चंद्र गोचर 2026

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. कल यानि 13 जून 2026, शनिवार को चंद्रमा का योग गोचर होने जा रहा है. कल सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर चंद्रमा मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे. यानि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन चंद्रमा का यह गोचर 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित होने वाला है. इ

और पढ़ें: Magal Gochar 2026: शुक्र के घर में मंगल की एंट्री, इन राशियों के लिए खुलने जा रहा है कुबेर का खजाना!

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए चंद्र गोचर किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा. इस राशि के लोगों को किस्मत बदल जाएगी और इन्हें करियर व बिजनेस में जबरदस्त लाभ​ मिलेगा. धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. यहां त​क कि वैवाहिक जीवन में भी खुशियां दस्तक देंगी और पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का समय मिलेगा.

और पढ़ें: Name Astrology: इमोशंस से भरे होते हैं इस नामाक्षर के लोग…हर किसी से करते हैं बेइंतहा मोहब्बत, रिश्ते में लॉयल्टी होती है इनकी पहली शर्त

कर्क राशि

चंद्र गोचर कर्क राशि वालों के लिए भी शुभ साबित होगा. चंद्र ग्रोचर के प्रभाव से इस राशि के जातकों के बिगड़े काम बनने लगेंगे और जीवन में आ रही परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा. यह गोचर धन प्राप्ति के रास्ते खोलेगा और पैसों से जुड़ी हर समस्या को खत्म करेगा. परिवार में खुशियां आएंगी और एक-दूसरों का सहयोग मिलेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए भी चंद्र गोचर गेम चेंजर साबित होगा. इस राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. बिजनेस कर रहे लोगों को मुनाफे की डील मिलेगी और नई योजनाएं काम को आगे बढ़ा सकती हैं. जीवन में आ रही हर बाधा दूर होगी और घर में सकारात्मकता आएगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.