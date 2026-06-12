Chandra Gochar 2026: कल सुबह खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे! वृषभ समेत इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, पैसों से भर जाएगी तिजोरी

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. जब भी मन और भावनाओं के कारक चंद्रमा अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. कल सुबह चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है जो कि कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. इस गोचर के साथ ही कुछ राशियों के जातकों के जीवन से परेशानियां खत्म होंगी और बंद किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे. आइए जानते हैं कल सुबह होने वाले इस चंद्र गोचर से किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. कल यानि 13 जून 2026, शनिवार को चंद्रमा का योग गोचर होने जा रहा है. कल सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर चंद्रमा मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे. यानि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन चंद्रमा का यह गोचर 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित होने वाला है. इ
वृषभ राशि वालों के लिए चंद्र गोचर किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा. इस राशि के लोगों को किस्मत बदल जाएगी और इन्हें करियर व बिजनेस में जबरदस्त लाभ मिलेगा. धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. यहां तक कि वैवाहिक जीवन में भी खुशियां दस्तक देंगी और पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का समय मिलेगा.
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चंद्र गोचर कर्क राशि वालों के लिए भी शुभ साबित होगा. चंद्र ग्रोचर के प्रभाव से इस राशि के जातकों के बिगड़े काम बनने लगेंगे और जीवन में आ रही परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा. यह गोचर धन प्राप्ति के रास्ते खोलेगा और पैसों से जुड़ी हर समस्या को खत्म करेगा. परिवार में खुशियां आएंगी और एक-दूसरों का सहयोग मिलेगा.
कन्या राशि वालों के लिए भी चंद्र गोचर गेम चेंजर साबित होगा. इस राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. बिजनेस कर रहे लोगों को मुनाफे की डील मिलेगी और नई योजनाएं काम को आगे बढ़ा सकती हैं. जीवन में आ रही हर बाधा दूर होगी और घर में सकारात्मकता आएगी.
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