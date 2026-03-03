Hindi Faith Hindi

Chandra Grahan 2026 Chant Mantras According To Your Zodiac Sign During The Lunar Eclipse Experts Reveal How To Stay Away From Negative Effects

Chandra Grahan 2026 Upay: चंद्रग्रहण के दौरान अपनी राशि के अनुसार करें मंत्र जप, एक्सपर्ट ने बताया नकारात्मक प्रभाव से कैसे रह सकते हैं कोसों दूर!

Chandra Grahan 2026 Upay: चंद्रग्रहण के दौरान राशियों के अनुसार मंत्र जपना न सिर्फ शास्त्रों में बल्कि आधुनिक ज्योतिष के अनुसार भी सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का सर्वोत्तम उपाय है. ज्योतिष एक्सपर्ट राकेश मोहन गौतम ने बताया कि कौन सी राशि के लिए किस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान फलदायी होगा.

Chandra Grahan 2026 Upay: हिंदू धर्म में चंद्रग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह शास्त्रों और ज्योतिष में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर असर डालने वाला समय माना गया है. ग्रहण के दौरान चंद्रमा की ऊर्जा क्षीण हो जाती है और इसका प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार और घर के वातावरण पर पड़ सकता है इसलिए शास्त्रों में चंद्रग्रहण के समय सही मंत्रों का जाप करना शुभ और लाभकारी बताया गया है.

हर राशि पर चंद्रमा का असर अलग होता है और राहु-केतु की स्थिति के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. इसी कारण से प्रत्येक राशि के लिए विशेष मंत्र और उपाय बताए गए हैं, जो न सिर्फ नकारात्मक प्रभाव कम करते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं.

मेष राशि

मेष राशि वाले लोग ग्रहण के समय मानसिक अशांति और बेचैनी महसूस कर सकते हैं. उन्हें “ॐ सोमाय चन्द्राय नमः”मंत्र का जाप करना चाहिए. यह मंत्र मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता देने में मदद करता है. सबसे अच्छा समय ग्रहण शुरू होने से पहले हल्का स्नान करके शांत जगह पर बैठकर मंत्र जपना है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों पर ग्रहण के दौरान राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव अधिक होता है. इसलिए उन्हें “ॐ राहवे नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए. यह मंत्र घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और तनाव को कम करता है. मंत्र 21-108 बार जपें और दीप जलाकर मंत्र जपना शुभ माना गया है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले लोग ग्रहण के समय मानसिक उथल-पुथल और ध्यान की कमी महसूस कर सकते हैं. इसके लिए “ॐ क्लिं चंद्राय नमः” मंत्र लाभकारी है. यह मंत्र मनोबल और ध्यान शक्ति बढ़ाता है. मंत्र जपते समय आंखें बंद कर ध्यान लगाना और शांत वातावरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर ग्रहण के समय नकारात्मक प्रभाव अनुभव कर सकते हैं. उनके लिए “ॐ केतवे नमः” मंत्र अत्यंत लाभकारी है. हल्का दीप जलाकर मंत्र जपने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वाले ग्रहण के समय परिवार और घर के मामलों में परेशानी महसूस कर सकते हैं. उनके लिए “ॐ सोमाय चन्द्राय नमः” मंत्र का जाप शुभ है. यह मंत्र घर और परिवार में सुख-शांति बनाए रखता है. सुबह ग्रहण शुरू होने से पहले मंत्र जपना सबसे अधिक प्रभावशाली है.

कन्या राशि

कन्या राशि वाले मानसिक तनाव और काम के दबाव का सामना कर सकते हैं. उनके लिए “ॐ राहवे नमः”मंत्र लाभकारी है. शांत स्थान पर बैठकर और शुद्ध मन से मंत्र जपें.

तुला राशि

तुला राशि वाले ध्यान और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के लिए “ॐ क्लिं चंद्राय नमः” मंत्र जप सकते हैं. छोटे अंतराल में लगातार जपना शुभ माना गया है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए “ॐ केतवे नमः” मंत्र का जाप करें. दीप जलाकर मंत्र जपना नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है.

धनु राशि

धनु राशि वाले जातक आर्थिक और पारिवारिक मामलों में शुभ प्रभाव चाहते हैं. उनके लिए “ॐ सोमाय चन्द्राय नमः” मंत्र सर्वोत्तम है. ध्यान लगाकर मंत्र जपने से सकारात्मक प्रभाव तुरंत दिखाई देता है.

मकर राशि

मकर राशि वाले मानसिक तनाव से बचने के लिए “ॐ राहवे नमः” मंत्र जपें. शांत स्थान पर, दीप जलाकर मंत्र जपना अत्यंत लाभकारी है.

कुम्भ राशि

कुम्भ राशि वाले ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए “ॐ क्लिं चंद्राय नमः” मंत्र का जाप करें. घर की साफ-सफाई और दीप के साथ जपने से लाभ बढ़ता है.

मीन राशि

मीन राशि वाले जातकों के लिए “ॐ केतवे नमः” मंत्र शुभ है. ग्रहण के समय और बाद में मंत्र जपें. यह स्वास्थ्य, मन और परिवार में संतुलन बनाए रखता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

