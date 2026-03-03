Hindi Faith Hindi

Chandra Grahan 2026 Date And Timing What Time Will The Lunar Eclipse Be Visible In Big Cities Of The Country Including Delhi Ncr

Chandra Grahan 2026 Date and Timing: आज लगेगा चंद्र ग्रहण...जानें दिल्ली-एनसीआर समेत देश में बड़े शहरों में ग्रहण का समय

Chandra Grahan 2026 Date and Timing: आज यानि 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है जिसे ब्लड मून कहा गया है क्योंकि इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह लाल रंग का हो जाएगा.

Chandra Grahan 2026 Date

Chandra Grahan 2026 Date and Timing: धार्मिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है. चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और सूतक से लेकर चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक पूजा-पाठ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण आज यानि 3 मार्च को लगने वाला है और यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. इसलिए भारत में सूतक काल मान्य होगा.

सूतक काल का समय

बता दें कि जब चंद्रमा और सूर्य क बीच में धरती आती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसी वजह से चंद्र ग्रहण लगता है. आज लगने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान जंद्रमा धरती की छाया से पूरी तरह ढक जाएगा और इसे ब्लड मून कहा गया है. चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगा. चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है जो कि आज सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर शुरू हो गया है.

ये भी पढ़ें: Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के समय भी बंद नहीं होते इन मंदिरों के दरवाजे…सूतक काल में भी भक्त करते हैं दर्शन!

भारत में चंद्र ग्रहण कब और कितने बजे दिखेगा?

भारतीय समय के अनुसार देश के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण शाम 6 बजकर 20 मिनट पर दिखाई देगा. देश के अलग—अलग हिस्सों में ग्रहण के समय में करीब 20 से 25 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा. ब्लड मून की बात करें तो वह पूर्वोत्तर भारत में साफ नजर आएगा. जबकि पश्चिम व दक्षिण भारत में इसका केवल अंतिम भाग ही नजर आएगा. यहां देखें देश के किस शहर में कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण?

चंद्र ग्रहण का समय

दिल्ली-एनसीआर: यहां शाम 06 बजकर 26 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

प्रयागराग: यहां शाम 06 बजकर 08 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

वाराणसी: यहां शाम 06 बदकर 04 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

पटना: यहां शाम 05 बजकर 55 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

रांची: यहां शाम को 05 बजकर 55 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

कोलकाता: यहां शाम 05 बजकर 43 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

भुवनेश्वर: यहां शाम 05 बजकर 54 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

गुवाहाटी: यहां शाम 05 बजकर 27 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

चेन्नई: यहां शाम 06 बजकर 21 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

बेंगलुरु: यहां शाम 06 बजकर 32 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

हैदराबाद: यहां शाम 06 बजकर 26 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

ईटानगर: यहां शाम 05 बजकर 07 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें