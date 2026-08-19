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Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगेगा चंद्र ग्रहण! भारत में दिखेगा या नहीं? यहां जानिए ग्रहण से जुड़े हर सवाल का जवाब

Chandra Grahan 2026: साल का दूसरा और आखिरी चंद्र 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और दुनियाभर के कई हिस्सों में इसका अद्भुत नजारा दिखेगा. आइए जानते हैं भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा या नहीं और सूतक का मान्य होगा या नहीं?

Written by: Renu Yadav
Published: August 19, 2026, 5:41 PM IST
Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगेगा चंद्र ग्रहण! भारत में दिखेगा या नहीं? यहां जानिए ग्रहण से जुड़े हर सवाल का जवाब
Chandra Grahan 2026
  • 28 अगस्त को लगने वाला है चंद्र ग्रहण.
  • चंद्र ग्रहण के साए में मनाया जाएगा रक्षाबंधन.
  • भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा या नहीं?
  • सूतक काल मान्य होगा या नहीं?

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में आने वाली एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं हिंदू धर्म और धार्मिक मान्यताओं में इसे अत्यधिक संवेदनशील और ऊर्जावान समय माना गया है. शास्त्रों में ग्रहण के समय जप, तप, दान और शुद्धि के विशेष नियम बताए गए हैं. इस बार चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा और यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा. ग्रहण के दौरान चंद्रमा का करीब 96.2% हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाएगा. ऐसे में चंद्रमा का बड़ा हिस्सा लाल, नारंगी या तांबे जैसा नजर आएगा. इस चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. खासकर यह कि क्या ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसका समय क्या होगा, सूतक लगेगा या नहीं और रक्षाबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.

कितने बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण?

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा. यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 8 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा और 11 बजकर 22 मिनट पर समाप्त होगा. बता दें कि सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर ग्रहण अपने चरम पर होगा.

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चंद्र ग्रहण भारत में दिखेग या नहीं?

भारतीय संस्कृति में चंद्र ग्रहण के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है और इस बार यह ग्रहण रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? तो बता दें कि 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. ग्रहण के दौरान भारत में चंद्रमा क्षितिज के ऊपर दिखाई देने की स्थिति में नहीं होगा. इसलिए भारत से इस खगोलीय घटना को सीधे आसमान में नहीं देखा जा सकेगा.

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किन देशों में दिखाई देगा ग्रहण?

यह चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप-अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. हालांकि किसी स्थान से ग्रहण कितना दिखाई देगा, यह वहां के स्थानीय समय और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा.

भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता, वहां सूतक काल मान्य नहीं होता. 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा. इसका मतलब है कि ग्रहण के कारण भारत में पूजा-पाठ या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को रोकने की जरूरत नहीं होगी.

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क्या रक्षाबंधन पर पड़ेगा चंद्र ग्रहण का असर?

इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए लोगों के मन में इसे लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा. इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के त्योहार पर ग्रहण का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं माना जाएगा. साथ ही, भारत में सूतक काल लागू नहीं होने के कारण राखी बांधने या अन्य धार्मिक कार्यों पर ग्रहण की वजह से रोक नहीं मानी जाएगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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