Chandra Grahan 2026: ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद करें ये 1 काम... वरना अधूरा रह जाएगा घर का शुद्धिकरण
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना माना गया है और इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है. ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
Chandra Grahan 2026: आज यानि 3 मार्च का दिन वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास है क्योंकि आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. ये ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और भारत में भी दिखाई देगा. ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावाशाली हो जाती हैं जिनका शुभ व अशुभ असर कई राशियों पर पड़ता है. यही वजह है कि ग्रहण के दौरान शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. यहां तक कि ग्रहण समाप्त होने के बाद भी शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए?
ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें?
चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब तक स्नान नहीं किया जाता तब तक ग्रहण का प्रभाव समाप्त नहीं होता. इसलिए ग्रहण खत्म होते ही पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें.
पानी में मिलाएं ये पवित्र चीज
ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाना चाहिए. हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना गया है और कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं. ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए नहाने के पानी में गंगाजल मिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. यदि गंगाजल उपलब्ध नहीं है तो पानी में तुलसी के कुछ पत्ते मिलाकर स्नान करना चाहिए.
घर को करें शुद्ध
स्नान के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें. कहते हैं कि गंगाजल का छिड़काव करने से धर की शुद्धि हाती है और ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव दूर होता है. ध्यान रखें कि घर में गंगाजल छिड़कने के बाद मंदिर को भी स्वच्छ करें और सभी देवी-देवताओं को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनांए और फिर विधि-विधान से पूजन करें.
चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना व शुद्धिकरण करना धर्म शास्त्रों में भी महत्वपूर्ण माना गया है. कहते हैं कि ग्रहण के बाद स्नान करने से न केवल शरीर की सफाई होती है बल्कि आत्मिक शुद्धि भी होती है. यह भी कहा जाता हे कि इससे ग्रहण की नकारात्मकता खत्म होती है और तन व मन की शुद्धि होती है. इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए.
