28 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण! इस दौरान क्या करें और क्या नहीं? जानिए जरूरी नियम

Chandra Grahan 2026: सनातन धर्म में खगोलीय घटनाओं के साथ-साथ ग्रहण का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसते हैं, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है. साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण इस 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को लगने जा रहा हे. चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल मान्य होता है और इस दौरान कुछ कार्य करने की मनाही होती है. ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा? भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं? चंद्र ग्रहण के दौरान किन नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा. लेकिन बता दें कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. यह ग्रहण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों समेत दुनिया के कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा.
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हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है. इस दौरान पूजा-पाठ, शुभ कार्य और भोजन आदि को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं. लेकिन धार्मिक परंपराओं में सामान्य मान्यता यह है कि जो ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता, वहां सूतक काल मान्य नहीं होता. इसलिए 28 अगस्त 2026 के चंद्र ग्रहण के भारत में दिखाई न देने के कारण यहां सूतक काल लागू नहीं माना जाएगा.
हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, फिर भी ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल को साधना और आध्यात्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. यदि आप ग्रहण संबंधी पारंपरिक नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो ये उपाय कर सकते हैं:
मंत्र जाप करें: ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है. आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ॐ नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं.
ध्यान और प्रार्थना करें: ग्रहण के समय मन को शांत रखते हुए ध्यान और प्रार्थना करने की परंपरा रही है. इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
दान-पुण्य करें: ग्रहण के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करने की धार्मिक परंपरा है.
स्नान करें: धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और घर की साफ-सफाई करनी चाहिए. हालांकि, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण इसे अनिवार्य नियम नहीं माना जाएगा.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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