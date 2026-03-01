Hindi Faith Hindi

Chandra grahan 2026: साधारण घास नहीं है कुशा! शास्त्रों में छिपा है इसका रहस्य, ग्रहण से लेकर श्राद्ध तक क्यों है अनिवार्य?

Chandra grahan 2026: साधारण घास नहीं है कुशा. शास्त्रों में छिपा है इसका रहस्य. कुशा यानि कि दूर्वा घास की उत्पत्ति, शास्त्रीय कथा और धार्मिक महत्व जानिए. ग्रहण, यज्ञ और श्राद्ध में क्यों है अनिवार्य, पढ़ें विस्तार से.

Chandra grahan 2026: आने वाली 3 मार्च को साल का पहला चंद्रग्रहण पड़ने जा रहा है. ये ग्रहण होली के दिन पड़ रहा है इसलिए ये खास माना जा रहा है क्योंकि कई सालों बाद होली के साथ ग्रहण का संयोग बना है. ये ग्रहण भारत में दिखेगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा. ऐसे में ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन करना भी शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है, इन्हीं में से एक नियम है ग्रहण के दौरान भोज्य वस्तुओं में कुशा डालना. लेकिन कुशा इतनी अहम क्यों है?

हिंदू धर्म में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें सामान्य नजर से देखें तो वे साधारण लगती हैं, लेकिन शास्त्रों में उनका दर्जा अत्यंत दिव्य बताया गया है. कुशा (दूर्भा घास) भी उन्हीं में से एक है. खेतों में उगने वाली यह घास वैदिक परंपरा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, संकल्प, यहां तक कि ग्रहण काल में भी इसका उपयोग अनिवार्य माना गया? शास्त्रों के आधार पर इसके पीछे गहरी मान्यताएँ और कथाएं मिलती हैं.

शास्त्रों में कुशा की उत्पत्ति

गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि कुशा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के रोम से हुई. इसी कारण इसे “ब्रह्मरूप” और अत्यंत पवित्र माना गया. मान्यता है कि जहां कुशा स्थापित होती है, वहां देवशक्ति का निवास होता है. स्कंद पुराण में एक अन्य कथा मिलती है जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के शरीर से गिरी रोमरेखा से कुशा प्रकट हुई. इसीलिए वैष्णव परंपरा में भी इसका विशेष स्थान है. यज्ञ में कुशा बिछाना विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक माना गया है. वहीं भागवत पुराण में समुद्र मंथन प्रसंग से जुड़ी मान्यता मिलती है कि अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और जिन स्थानों पर वे गिरीं, वहां कुशा उत्पन्न हुई. इसी कारण इसे अमृत तुल्य और शुद्धता का प्रतीक माना गया. इन कथाओं का उद्देश्य स्पष्ट है कुशा को साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि दिव्य तत्व के रूप में स्थापित करना.

यज्ञ और जप में क्यों अनिवार्य?

वैदिक अनुष्ठानों में “कुशासन” का उल्लेख मिलता है. ऋषि-मुनि कुशा से बने आसन पर बैठकर जप और तप करते थे. मान्यता है कि कुशा पर बैठने से साधक की ऊर्जा स्थिर रहती है और साधना में एकाग्रता बढ़ती है.धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि बिना कुशा के किया गया यज्ञ अपूर्ण माना जाता है. संकल्प लेते समय हाथ में कुशा धारण करना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि यह संकल्प को शुद्ध और स्थिर करने का प्रतीक है.

श्राद्ध और तर्पण में कुशा की भूमिका

पितृकर्म में कुशा की अंगूठी, जिसे “पवित्री” कहा जाता है, धारण की जाती है. मान्यता है कि कुशा पितरों तक जल और तर्पण पहुंचाने का माध्यम बनती है. मनुस्मृति में भी पितृकर्म के दौरान कुशा के उपयोग का उल्लेख मिलता है. यह पवित्रता और विधि की शुद्धता का प्रतीक है. इसलिए श्राद्ध के समय कुशा के बिना कर्म अधूरा माना जाता है.

ग्रहण काल में भोजन में कुशा क्यों रखी जाती है?

ग्रहण काल को शास्त्रों में संवेदनशील समय माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान वातावरण में सूक्ष्म अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं. इसलिए पहले से बने भोजन में कुशा रख दी जाती है ताकि वह दूषित न हो. ग्रहण समाप्त होने पर स्नान और शुद्धि की परंपरा है. यदि भोजन में कुशा रखी गई हो, तो उसे सुरक्षित माना जाता है अन्यथा त्याग देना उचित बताया गया है. यह परंपरा आज भी कई घरों में निभाई जाती है.

क्या कोई वैज्ञानिक आधार भी है?

आधुनिक शोधों में दर्भा घास में कुछ जीवाणुरोधी गुण पाए जाने की बात कही गई है. आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार यह शुद्धिकारी प्रभाव रखती है. परंपरागत समाज में इसका महत्व आज भी बना हुआ है.

कुशा: प्रतीक क्या है?

धार्मिक दृष्टि से कुशा तीन मुख्य बातों का प्रतीक है.

पवित्रता

स्थिरता

दैवीय उपस्थिति

इसीलिए यज्ञ में आसन, संकल्प में धारण, श्राद्ध में पवित्री और ग्रहण में संरक्षण हर स्तर पर इसका उपयोग दिखाई देता है.

