Hindi Faith Hindi

Chandra Grahan 2026 Live Updates 3 March Total Lunar Eclipse Date Time In India Blood Moon Live Streaming

live

Chandra Grahan 2026 Timing LIVE: सूर्य की राशि में शुरू होगा चंद्र ग्रहण, यहां देखें सूतक काल का टाइम और ग्रहण से जुड़ी हर अपडेट

Chandra Grahan 2026 Timing LIVE: आज यानि 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से एक अशुभ घटना माना जाता है.

Chandra Grahan 2026 Live Update

Chandra Grahan 2026 LIVE Updates: हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का खास महत्व बताया गया है और ग्रहण के दौरान पूजा—पाठ या कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता. इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण करके ही पूजा-पाठ आरंभ होती है. बता दें कि आज यानि 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो कि भारत में भी दिखाई देगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य होगा. आइए जानते हैं भारत में कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय क्या है? यहां देखें ग्रहण से जुड़ा हर अपडेट.

Load More