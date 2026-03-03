Hindi Faith Hindi

Chandra Grahan 2026 The Lunar Eclipse Has Begun Pregnant Women Should Avoid These Activities

Chandra Grahan 2026: शुरू हो गया चंद्र ग्रहण… गर्भवती महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम

Chandra Grahan 2026 Start : चंद्रग्रहण शुरू होते ही गर्भवती महिलाओं के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई सावधानियां बताई गई हैं. जानिए ग्रहण काल में किन कामों से बचना चाहिए और क्यों.

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण लगते ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे अत्यंत संवेदनशील समय माना जाता है. खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह काल विशेष सावधानी का होता है. शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा हेतु कुछ नियमों का पालन आवश्यक बताया गया है.

राहु-केतु का प्रभाव

पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु और केतु जब चंद्रमा को ग्रसते हैं, तब चंद्रग्रहण की स्थिति बनती है. इस समय को अशुभ प्रभाव वाला काल माना गया है. मान्यता है कि इसका सूक्ष्म प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है, इसलिए विशेष सतर्कता जरूरी मानी जाती है.

घर से बाहर न निकलें

धार्मिक दृष्टि से ग्रहण काल में बाहर निकलना वर्जित माना गया है. गर्भवती महिला को घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जाती है. खुले आसमान में चंद्रमा को देखने से भी बचने को कहा जाता है.

ग्रहण को ना देंखे

गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर के भीतर रहकर भी चांद को नहीं देखना चाहिए. इस दौरान कमरे की खिड़की दरवाजे भी खोलकर ना रखें.

नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करें

चाकू, कैंची, सुई या अन्य धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए. लोक मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु के शरीर पर कट या दाग का प्रभाव पड़ सकता है इसलिए इस समय विशष सावधानी रखने की परंपरा है.

ग्रहण में सोना नहीं

कई घरों में यह नियम माना जाता है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए. इसके बजाय भगवान का ध्यान, मंत्र जाप या स्तुति करना शुभ माना गया है. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

भोजन से परहेज

ग्रहण काल में भोजन पकाना और खाना वर्जित माना गया है. पहले से बने भोजन में तुलसी के पत्ते और कुशा डालकर उसे सुरक्षित रखा जाता है. मान्यता है कि ग्रहण के समय बना भोजन अशुद्ध हो सकता है.

क्रोध करने से बचें

चंद्रग्रहण में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास नियम और धार्मिक मान्यता हैं. ग्रहण काल में गर्भवती महिला को क्रोध करने और किसी से अपशब्द कहने से बचना चाहिए. हो सके तो किसी से भी अकारण बात-व्यवहार ना करें.

मंत्र जाप और ईश्वर स्मरण

ग्रहण के दौरान ईश्वर का स्मरण विशेष फलदायी माना गया है. कई महिलाएं इस समय भगवान का नाम जपती हैं, दीपक जलाकर प्रार्थना करती हैं या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करती हैं. इसे गर्भस्थ शिशु के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है.

धर्म शास्त्रों में गर्भावस्था को अत्यंत पवित्र और संवेदनशील अवस्था बताया गया है इसलिए चंद्रग्रहण जैसे काल में अतिरिक्त सावधानी बरतने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. श्रद्धा और नियमों का पालन मन को शांति देता है और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.