Chandra Grahan 2026: कल कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण? नोट कर लें सही समय, भारत में दिखेगा या नहीं?

Chandra Grahan 2026: हिंदू धर्म में ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व माना गया है और कहते हैं कि ग्रहण का शुभ व अशुभ प्रभाव लोगों की जिंदगी पर पड़ता है. फिर चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, दोनों पर ही ज्योतिषीयों की विशेष नजर रहती है. साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को लगने जा रहा है जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या ग्रहण के दौरान रक्षाबंधन मनाया जा सकता है? क्योंकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है जिसके बाद कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय क्या है और यह ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं?
साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है. भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगा.
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भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में सुबह होगी इसलिए यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा. इस चंद्र ग्रहण को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों समेत दुनिया के कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा.
चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है जिसके बाद पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान व शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं. लेकिन सूतक काल तभी मान्य होता है जब ग्रहण दिखाई. यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.
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कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आएगा कि क्या रक्षाबंधन के त्योहार पर इस ग्रहण का कोई असर पड़ेगा. तो बता दें कि जब भारत में यह ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो इसके शुभ व अशुभ प्रभाव को कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी आप बेफ्रिक होकर रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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